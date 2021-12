Într-un comunicat de presă transmis luni, Cemacon anunță că Daniel Şologon preia funcţia de CEO al companiei de la 1 ianuarie 2022. De menționat este faptul că la momentul actual, funcția este deținută de Liviu Stoleru. Producătorul mai precizează că Liviu Stoleru a preluat managementul companiei în 2010, care atunci se afla în prag de insolvenţă şi de atunci a reuşit să atingă performanţe remarcabile, crescând considerabil cifra de afaceri.

„Începând cu 1 ianuarie 2022, Liviu Stoleru, CEO-ul celui mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc, îi predă ştafeta coechipierului său, Daniel Şologon, cu care a planificat şi implementat reconstrucţia şi dezvoltarea companiei în ultimii 11 ani. Daniel Şologon este din 2011 CFO-ul Cemacon.

În 2010, Liviu Stoleru a preluat managementul companiei aflate în prag de insolvenţă şi de atunci a reuşit să atingă performanţe remarcabile: creşterea cifrei de afaceri de la 5 la 35 milioane de euro, creşterea şi modernizarea capacităţilor de producţie şi implementarea unor tehnologii de ultimă generaţie pentru creşterea eficienţei operaţionale, rebrandingul firmei, relansarea portofoliului de produse, lansarea gamei de cărămizi EVOCERAMIC şi a gamei de cărămizi cu vată bazaltică EVOCERAMIC VB, lansarea celei mai moderne linii de producţie de buiandrugi din România, construirea unei echipe unite de profesionişti”, se precizează în comunicat.

Totodată, Cemacon mai arată că independent de evoluţia pieţei, compania a înregistrat de la an la an, aproape fără excepţie, creşteri ale cifrei de afaceri de până la 40% şi ale profitului operaţional (EBITDA) de până la 35%.

Sursa citată mai arată că în prezent, după 52 de ani de la înfiinţare, Cemacon este liderul pieţei blocurilor ceramice din Transilvania, cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc şi deţine cea mai mare fabrică de cărămidă din sud-estul Europei, arată sursa citată.

Liviu Stoleru a oferit la rândul său o serie de declarații îna cest context. El a precizat că lasă în urma sa ”un model de restructurare şi de dezvoltare de business şi un brand care reprezintă o forţă pe piaţa românească a construcţiilor.”.

Totodată, el a mai adăugat că în cei aproape 11 ani de activitate a reușit să construiască o echipă care a fost cu un pas înainte vremurilor și care a demonstrat că poate face peformanță. În ceea ce îl privește pe noul CEO, Daniel Șologon, Liviu Stoleru susține că acesta a fost alături de el în tot acest drum și va continua construcția începută de el.

Am avut viziune, am avut îndrăzneală, am construit o echipă care a muncit cot la cot cu mine şi am reuşit împreună să fim cu un pas înaintea vremurilor, să demonstrăm că şi românii pot face performanţă. Plec cu încrederea că echipa pe care am creat-o aici va găsi motivaţia şi resursele să scrie noi capitole de succes în istoria Cemacon. Daniel a fost alături de mine de la început şi va continua să construiască ce am început împreună”, a declarat Liviu Stoleru.

Amintim faptul cemacon SA este cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc şi liderul pieţei de blocuri ceramice din Transilvania.