Numărul înmatriculărilor noi de autoturisme rulate a scăzut în primul trimestru din 2023

Sursă: Inquam Photos, Octav Ganea

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 3,5%, în trimestrul I din 2023, faţă de perioada similară din anul anterior, în timp ce ponderea înmatriculărilor noi de autoturisme second hand importate, în total înregistrări noi de autoturisme, a fost de 67,2%, în scădere cu 6,3 puncte procentuale, de la an la an.