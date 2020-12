Kelemen Hunor exclude o posibiliă înțelegere cu PSD pentru a forma o majoritate parlamentară. Liderul UDMR spune că el şi-a dorit încă de anul trecut o guvernare centru-dreapta şi l-ar fi votat pe Cîţu premier chiar din luna martie, dar acesta s-a hotărât să se retragă.

Hunor spune, de asemenea, că preferă un guvern cu un premier politic şi că Nicolae Ciucă este un militar extraordinar, dar nu neapărat în fruntea Executivului.

„Nu ne-a invitat Klaus Iohannis. Nu pot să vă dau ora, dar au fost discuţii pentru o întâlnire. Eu prefer un guvern politic cu un premier politic. Domnul Ciucă este un militar extraordinar, nu avem nimic împotriva unui militar, dar nu neapărat în fruntea guvernului. Dar trebuie să fim atenţi. Tot ce se aruncă pe piaţă poate fi doar un biscuite de ronţăit.

Noi l-am fi votat pe domnul Cîţu şi în martie, dar s-a retras atunci. Eu am spus şi atunci că l-aş fi votat. Am văzut cum a gestionat problemele de la Finaţe şi a fost una dintre puţinele surprize plăcute. Eu am spus încă de anul trecut că vreau o guvernare de centru dreapta şi e o colaborare cunoscută PNL-UDMR-USR. Vom avea nevoie de o coaliţie stabiliă.

În momentul în care preşedintele Iohannis a făcut acele declaraţii nefondate, ne-a băgat în luptele PNL-PSD, nici acum nu are nimeni interes să ne introducă această lipsă. În politică putem merge înainte şi să uităm aceste afirmaţii”, a declarat Kelemen Hunor, la România TV.

Hunor promite că nu vinde nimeni Ardealul sau Transilvania

De asemenea, Hunor spune că este nevoie totuși de o colaborare cu PSD, însă nu fură nimeni Ardealul sau Transilvania.

Ca să amendăm Constituția este nevoie de PSD, e nevoie de colaborare. Noi nu uităm declarațiile președintelui, dar ne uităm înainte, așa e în politică. Nu vinde nimeni Ardealul, nimeni nu vinde Transilvania, nimeni nu vrea să cumpere Transilvania.”, a spus Kelemen Hunor, miercuri seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Ludovic Orban a anunţat oficial, miercuri seară, că Florin Cîţu este propunerea PNL pentru postul de prim-ministru. Biroul Politic Naţional (BPN) al PNL s-a reunit miercuri, de la ora 18.00 în sistem de videoconferinţă şi a hotărât prin vot, cu o singură abţinere, să-l propună pe actualul ministru de Finanţe pentru a forma Guvernul.

