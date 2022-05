Nicolae Ciucă, șeful Guvernului, a anunțat vineri, 27 mai, că până la acest moment nu s-a discutat despre o posibilă majorare a salariilor sau a pensiilor militarilor din România.

Mai mult, liderul PNL, fost militar la rândul său, a atras atenția că măsurile luate până în prezent reprezintă tot ceea ce se poate permite în acest moment în cazul lor.

Nicolae Ciucă, vestea zilei pentru militarii din România privind pensiile și salariile

Mai mult, premierul a fost chestionat și în privința afirmațiilor ministrului Apărării, Vasile Dîncu, care spunea zilele trecute că ar dori majorarea pensiilor militarilor şi a soldelor.

Cu toate acestea, Nicolae Ciucă a explicat că acest lucru nu s-a discutat.

“Am văzut doar ştirea, nu am discutat acest subiect. Este analiza la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce noi am făcut prin măsura de a acorda acea pătrime din ceea ce se cuvenea prin salariu este tot ce am putut să ne permitem în acest moment”, a transmis Nicolae Ciucă, vorbind despre pensiile și salariile militarilor.

Vasile Dîncu a semnat un proiect importat privind îmbunătățilrea salariilor militarilor

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a semnat marţi, 24 mai, un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se propune actualizarea şi îmbunătăţirea unor serii de prevederi din domeniul salarizării şi asigurării altor drepturi financiare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi din celelalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, practic militari.

Mai mult, ministrul a cerut sprijin pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale militarilor, rezerviştilor, veteranilor şi familiilor lor.

“Mi se pare că astăzi, poate că din greşeli politice anterioare, nu am ajuns să înţelegem adevărata realitate privind salariile şi nivelul de trai al militarilor. De aceea, în aceste zile am lansat în dezbaterea internă, în dezbaterea guvernamentală, câteva proiecte de legi în care sper şi sunt sigur că o să mă sprijiniţi.

Este vorba de o ordonanţă de urgenţă referitoare la salarizarea personalului din sistemul naţional de apărare. Sunt sigur că, fără a cere prietenului nostru Adrian (Câciu, ministrul Finanţelor – n.r.) bani în plus, din bugetul nostru putem realiza acest lucru. Am nevoie doar de hotărârea şi de solidaritatea noastră cu Armata.

Este vorba despre stabilirea unui cuantum brut al salariilor şi al soldelor de bază, de posibilitatea actualizării de la data de 1 iulie 2022 a cuantumului soldei de grad, compensarea unor ore lucrate în serviciul de luptă, pe care nu ai cum să dai ore libere şi atunci să le compensăm în bani”, a explicat ministrul Apărării.