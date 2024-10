Mii de români care locuiesc în străinătate și au ajuns la vârsta de pensionare se confruntă cu întârzieri considerabile în procesul de obținere a deciziilor de pensionare din România.

În ciuda faptului că au depus actele necesare, aceștia sunt obligați să aștepte un an sau chiar doi până la soluționarea dosarelor, din cauza unor probleme de comunicare între autorități și a procedurilor greoaie.

Românii care și-au depus actele de pensionare în străinătate reclamă dificultatea de a urmări stadiul documentelor, iar în multe cazuri, spun că nu primesc niciun răspuns.

Autoritățile române, prin intermediul Caselor de Pensii, susțin că adesea întârzierile sunt cauzate de lipsa unor documente obligatorii, dar și de neconcordanțele legislative dintre România și alte state comunitare. În județul Bihor, spre exemplu, mai mult de 10% dintre dosarele de pensionare sunt cazuri internaționale.

Un exemplu este cazul Dobriței Ponea, care, după ce a depus actele în mai anul trecut pentru cei 17 ani lucrați în România, nu a primit nicio informare din partea autorităților în peste un an.

„Am depus toate actele în mai anul trecut. Se fac un an și 5 luni și nu am primit nici măcar o înștiințare că actele sunt în regulă, că primesc, că nu primesc, că am dreptul, că nu am dreptul”, spune aceasta, potrivit stirileprotv.ro.