Nu mai este necesara saparea unei fundatii pentru a construi o piscina. Acum tot ce trebuie sa faci este sa o comanzi si o vei putea instala usor oriunde vei avea nevoie, in doar cateva minute, in functie de modelul ales. Vorbim deci si despre piscinele supra-terane.

Doua tipuri principale de piscine

In magazine sau in online, sunt multe variante din care poti alege. In functie de bugetul tau te poti indrepta spre cele mai des intalnite piscine, realizate din materiale rezistente, de care te vei putea bucura timp de multi ani.

cadru metalic

Piscinele cu cadru metalic, de regula, sunt voluminoase si pot suporta o cantitate mai mare de apa. Se instaleaza usor in doar cateva ore si este destul de simplu sa le gasesti un loc potrivit de amplasare. Vin echipate complet cu filtre de apa, pentru a pastra calitatiile acesteia cat mai mult timp. O vei putea umple primavara si nu va trebui schimbata apa pana la terminarea sezonului cald. Aceste piscine au o adancime care incepe de la 1m, in functie de modelul ales.

gonflabila

Iata o alta alternativa mai economica: piscinele gonflabile. Acestea sunt pregatite in doar cateva minute. Singurul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa umfli piscina (cu ajutorul unei pompe manuale, de picior sau electrice) si sa astepti sa se umple cu apa. Si acest tip de piscina vine cu pompa de recirculare a apei, pentru a o filtra de praf si alte impuritati. Adancimea medie a apei pentru acest model de piscina, de regula este in jurul valorii de 80 cm, fiind mai mica decat exemplul de mai sus.

Cum sa alegi cea mai buna forma de piscina pentru curtea ta?

Si forma unei piscine conteaza atunci cand decizi sa-ti amenajezi aceasta zona de relaxare si inot in curte sau in gradina. In functie de spatiul pe care il ai si de stilul pe care vrei sa il adopti, poti alege una dintre variantele de mai jos pentru ca piscina sa se incadreze perfect in peisajul tau.

rotunda

O piscina rotunda are farmecul ei aparte care iti va transforma curtea complet. Dimensiunile acestor piscine sunt potrivite pentru o familie, pentru a te racori in zilele toride de vara.

dreptunghiulara

Piscinele dreptunghiulare pot ajunge la dimensiuni asemenea celor ingropate. Poti inota si o poti folosi exact ca o piscina normala. Se poate monta si strange usor pentru a o depozita atunci cand vremea nu iti mai permite sa o folosesti.

Tu ce tip de piscina ti-ai dori pentru gradina sau curtea ta? Cauta in magazinele online piscine supraterane la preturi excelente si poti aduce plus de distractie si amuzament casei tale si membrilor familiei tale. Nu uita sa folosesti crema solara pentru ca vei pierde notiunea timpului cu noua ta achizitie.