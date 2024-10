O țară europeană scutește de taxe tinerii

Noi scutiri de taxe. Portugalia a demarat o strategie prin care încearcă să stopeze exodul creierelor din țară oferind tinerilor 10 ani de reduceri fiscale progresive, care să-i facă să nu mai plătească absolut nimic statului în primul loc an de muncă. Măsura ar putea să fie valabilă pentru aproximativ 400.000 de tineri.

Guvernul minoritar de centru-dreapta al lui Luís Muntenegru a decis să renunțe la un plafon propus de 15% la impozitul pe venit pentru tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani și îl înlocuiește cu o schemă progresivă similară celei susținute de socialiștii de opoziție, scrie The Guardian.

Nu vor plăti nimic doar în primul an. Ce scutiri vor avea apoi

Schema este inclus în bugetul țării pentru 2025, tinerii care câștigă până la 28.000 de euro pe an ar avea o scutire de taxe de 100% în primul an de muncă, scăzând la 75% din al doilea la al patrulea an, 50% între al cincilea și al șaptelea și 25% din al optulea până în al zecelea an.

Conform guvernului, mișcarea ar putea ajuta între 350.000 și 400.000 de tineri. Salariul mediu anual în Portugalia este în jur de 20.000 de euro, iar cotele impozitului pe venit variază între 13-48%. Guvernul estimează că schema ar costa 645 de milioane de euro în 2025, în timp ce plafonul ar fi costat 1 miliard de euro.

Stimulentul guvernamental vizează combaterea exodului de creiere devastator al tinerilor din Portugalia, care are o populație de 10,4 milioane de locuitori.

O treime din tinerii portughezi au plecat în străinătate

Potrivit Observatorului Emigrării, aproximativ 850.000 de tineri – 30% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 39 de ani – au părăsit țara și trăiesc în străinătate din cauza salariilor mici și a condițiilor proaste de muncă acasă.

Deși șomajul general în Portugalia a scăzut la 6,1% în al doilea trimestru al anului 2024, în rândul tinerilor a fost de aproape patru ori mai mare, la 22%.

Muntenegru a spus că Portugalia trebuie să facă pași să se asigure că tinerii săi pot „găsi o oportunitate aici”, astfel încât să nu mai fie forțați să-și abandoneze familiile și prietenii pentru a căuta oportunități în străinătate.

„Merită să crezi în Portugalia”, a spus prim-ministrul în august. „Suntem capabili să facem în Portugalia ceea ce suntem adesea capabili să facem în străinătate”.

Premierul lusitan a adăugat că guvernul depune eforturi pentru ca tinerii să își cumpere mai ușor primele case, scutindu-i de unele taxe municipale, taxe de timbru și alte taxe. Schema intenționează să facă din reducerea impozitului pe venitul personal „o piatră de încercare” a politicii guvernamentale, a adăugat el.

Proteste din cauza chiriilor ridicate

Criza locuințelor accesibile, agravată de încercările Portugaliei de a se redresa după criza financiară din 2008 prin dereglementare și atragerea de investiții străine, a generat o serie de proteste masive în ultimii ani.

Criticii indică liberalizarea pieței de închirieri, creșterea numărului de locuințe destinate închirierilor pe termen scurt, acordarea „vizelor de aur” care oferă drept de ședere în schimbul achiziționării de proprietăți de cel puțin 500.000 de euro, introducerea „non-vizelor” cu scutiri fiscale pentru străini și lansarea unei vize pentru nomazii digitali, care le permite acestora să lucreze de la distanță cu o cotă de impozitare de doar 20%.

La sfârșitul lunii septembrie, mii de oameni au protestat în Lisabona și alte orașe din Portugalia împotriva creșterii chiriilor și a prețurilor locuințelor. Guvernul a promis un pachet de măsuri de 2 miliarde de euro și construirea a aproximativ 33.000 de locuințe până în 2030 pentru a aborda această problemă.