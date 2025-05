Fostul internațional român Florin Prunea a șofat patru ani de zile fără permis de conducere! Fostul sportiv a realizat această „performanță” în timp ce juca la Universitatea Craiova, în anii 90.

Fără inhibiții, acesta a recunoscut că a făcut câteva pagube prin trafic, necunoscând legislația rutieră. Unora le-a lovit mașinile, iar pe un om l-a luat pe capotă pentru că n-a știut cum că trebuie să-i ofere prioritate.

„Știi că se mergea cu mașina cu soț și fără soț? Eu aveam și cu soț și fără soț… bine, dar n-aveam carnet. 4 ani eu am mers fără carnet. La Craiova, în 90, Dumnezeu să-l ierte, era generalul Sandu șeful miliției.

S-a prescris. Seara mi-am luat un Oltcit nou și a venit cumnatul meu din Belgia să îi arăt cum conduc eu Oltcit-ul, nici nu am luat țipla de pe scaune. Eu nu știam să conduc, că n-aveam carnet, și în loc să bag în viteza întâi, am băgat în marșarier… când am dat în spate și i-am dat lu unu, una…, care era în spatele meu. Îi las lui ăla telefonul pe un bilet, «Îmi cer scuze».

Pe la 4:00 dimineața, pac-pac-pac, la ușă, îi zic lu nevastă-mea: «Du-te tu, să-l văd, dacă e mai înalt așa, vorbește frumos cu tine, că te vede femeie»”. «Domnul Prunea, eu sunt ăla căruia i-ai lovit mașina».

I-am reparat mașina, dar eu mergem fără permis, în oraș, nu-ți mai spun că nu știam prioritatea, l-am luat pe unul pe capotă, n-am știut, eu trebuia să fac stânga și el venea din dreapta, dar avea prioritate, n-am știut”, a rememorat fostul internațional român în cadrul unui interviu acordat pentru iAMSPORT.