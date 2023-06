Sociologul Mirel Palada a fost invitatul lui Ionuț Cristache în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube Hai România! În cadrul discuțiilor sociologul a vorbit despre alegerile prezidențiale din 2024 și despre cine ar putea să îi ia locul lui Klaus Iohannis.

Alegeri prezidențiale 2024. Mirel Palada: Cred că va câștiga demnitatea

„În 2024, cred că va câștiga demnitatea. Va veni recăpătarea respectului dintre relație dintre centru și colonie. Atunci eu cred că veți vedea niște candidați din zona pro-PSD nativiști, conservatori care vor avea foarte mare grijă să abordeze și tema anticorupție pentru a neutraliza exclusivitatea anticorupției la anti PSD-iști. O să vină Koveși să zică „că vine ea și face ceva”. De data asta vei vedea o mișcare foarte înțeleaptă a PSD-ului.

O să fie inevitabil tema redistribuirii de plus valoare a resurselor materiale. În 2016 PSD-ul a luat 45%, pe urmă a pierdut că au venit toți să spună că „Dragnea este un nenorocit, noi suntem europeni”, a înflorit AUR-ul, și atunci PSD și-a dat seama că este într-o zonă în care AUR le mănâncă din voturi unde ăștia au mai luat și de la USR o parte din voturi și acum vei vedea PNL care vine cu un discurs naționalist, PSD la fel, ambele moderate și celelalte două… vei vedea și USR-ul mândru că este român.

Discursul propriu-zis euro-entuziasm va fi probabil asumat de Dacian Cioloș.”, a spus Mirel Palada.

George Simion, în turul doi

Potrivit lui Mirel Palada, liderul AUR George Simion are șanse mari de a intra în turul al doilea. Cu toate acestea, există cineva care ar vrea să împiedice ascensiunea lui Simion.

„Simion o să intre în turul doi, dar știți cine este cel mai bun prieten al securității care îl urăște pe Simion și nu îl vrea pe acesta în turul doi? Diana Șoșoacă. Știți ce face ea? Ea s-a dus și mai în extremă decât Simion și va lua un soi de 6-8%.

PSD depinde cu cine va marge, sunt doi candidați pe care îi are: Ciolacu sau Geoană. Ciolacu chiar dacă zice că nu vrea el are un soi de putere, are o poartă de oportunitate extraordinară să intre cu Simion în turul doi și să replice scenariul 2000. Și atunci Ciolacu are puterea, deține resurse, Geoană este mai bun decât Ciolacu. Geoană pe toate datele mele este pe primul loc, dar trebuie să-l accepte PSD-ul.”, a precizat Mirel Palada.

Șansele Dianei Șoșoacă la prezidențiale

De asemenea, Mirel Palada a ținut să menționeze că Diana Șoșoacă nu va intra niciodată în turul doi.

„Șoșoacă nu o să intre niciodată în turul doi, însă ea este ceva foarte bun pentru securitate pentru că este o bilă care atârnă de piciorul lui Simion.

PSD a beneficiat de o gură de oxigen genială când Iohannis a trântit USR-ul știind că o să înceapă războiul și a legitimat PSD-ul l-a umflat de la 30 la 42%. Și pe urmă a început să planeze, ușor în jos.

PNL în momentul de față are 15%, PSD este ușor sub 30%, AUR este în zona 15-16%, dar în ultimul timp nu mai are atât de multă intensitate la vot. Toate partidele care sunt acum încă mai mișcă, chiar dacă au procente foarte mici.

Singura utilitate lui Șoșoacă este să fie folosită de securitate să-l oprească pe Simion să intre în turul doi, altă utilitate nu are. Ea este grebla lui Simion. În istorie s-a mai repetat acest gen de activități. Călin Georgescu nu mai există în politică.”, a mai spus sociologul Mirel Palada în podcastul lui Ionuț Cristache de pe canalul de YouTube Hai România!