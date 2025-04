Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Vladimir Putin continuă să folosească oficialii locali instalați în regiunile ocupate pentru a lansa mesaje menite să justifice revendicări teritoriale extinse.

Un exemplu este Vladimir Saldo, liderul impus de Rusia în regiunea Herson, care a afirmat că „întoarcerea” malului de vest al râului Nipru reprezintă o prioritate absolută pentru Rusia.

Saldo a spus că forțele ucrainene folosesc malul de est al râului ca punct strategic de presiune împotriva trupelor ruse și că prezența ucrainenilor pe malul de vest blochează reluarea transportului fluvial.

El a mai spus că segmentul râului Nipru care traversează regiunile Herson, Zaporizhia și Dnipropetrovsk ar trebui să se afle în întregime sub controlul Rusiei pentru a permite dezvoltarea infrastructurii în zonă.

Forțele ruse se află momentan doar pe malul de est al Niprului în regiunile Herson și Zaporizhia, însă Kremlinul a cerut în mod repetat, începând cu iunie 2024, cedarea completă a acestor regiuni.

ISW observă că Saldo pare să ceară extinderea controlului rusesc și în regiunea Dnipropetrovsk – un teritoriu pe care Rusia nu l-a revendicat oficial. Nu este clar dacă solicitarea vizează doar malurile râului sau un teritoriu mai larg din estul și nord-estul regiunii, pentru a garanta „controlul complet” asupra fluviului.

Experții militari estimează că Rusia ar putea viza cel puțin 25 de kilometri de teritoriu de-a lungul ambelor maluri ale Niprului, cu scopul de a reduce capacitatea Ucrainei de a lansa atacuri cu artilerie.

Retorica revizionistă a fost reluată și de Vladimir Putin, care a făcut referire la conceptul istoric de „Novorossiya” – o regiune imaginară în sudul Ucrainei pe care Rusia o consideră parte din propriul teritoriu.

Pe 21 aprilie, Putin a vorbit despre condițiile dificile în care lucrează muncitorii municipali în regiunile Donbas și Novorossiya.

De asemenea, liderul de la Kremlin a cerut anterior crearea de „zone tampon” în regiunile ucrainene unde Rusia nu are revendicări oficiale, precum Harkov și Sumî.

