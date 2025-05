Nicușor Dan a subliniat că România are două opțiuni diametral opuse. Prima aduce prosperitate, în timp ce cealaltă duce către izolaționism economic, model care a eșuat în diverse locuri. El a transmis că are o speranță puternică în înțelepciunea societății românești, despre care crede că dispune de resursele interioare necesare pentru a face alegerea corectă.

Potrivit lui, România are repere clare în domeniul economic, cultural, în rândul asociațiilor profesionale și în Diaspora, acolo unde mulți români au reușit. Aceștia ar putea contribui la orientarea societății în direcția bună.

În acest context, a făcut un apel către politicieni, îndemnându-i să ofere spațiu în dezbaterea publică acelor români care au demonstrat succesul, considerând că este o discuție esențială de care societatea românească are nevoie.

