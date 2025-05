Întrebat ce mesaj are pentru cei care nu îl vor vota, Nicușor Dan a reamintit tuturor că avem o singură Românie și că, indiferent de convingerile fiecăruia, toți trebuie să contribuim cu „energia noastră” pentru a o duce în direcția corectă. În opinia sa, după data de 18 mai, va fi nevoie de unitate pentru a face acest lucru posibil.

Întrebare: – George Simion a transmis un mesaj celor care nu-l vor vota, mai degrabă o amenințare. Ce mesaj aveți dvs.?

Răspuns: – Am avut după primele alegeri un mesaj de desconsiderare a votanților lui Georgescu. Am ieșit public și am spus că nu e public. Din păcate, astfel de mesaje au escaladat. În momente de tensiune e normal să le spunem oamenilor că e normal să avem păreri diferite.

Avem o singură Românie pe care trebuie cu energiile noastre să o ducem în direcția corectă. După 18 mai, avem nevoie să ducem România în direcția corectă și trebuie să fim toți împreună pentru asta.