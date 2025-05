Nicușor Dan, candidat independent la președinția României, a declarat marți, într-o conferință de presă, că nu există niciun motiv real de panică financiară. El a reamintit că România a reușit să-și dubleze PIB-ul în ultimul deceniu și că dispune în prezent de o rezervă valutară de 60 de miliarde de euro la Banca Națională a României.

Potrivit acestuia, această rezervă este suficientă pentru a contracara orice presiune asupra leului.

Totodată, el a menționat că România beneficiază în această perioadă de fonduri europene considerabile, ceea ce contribuie suplimentar la stabilitatea financiară a țării.

„Transmit un mesaj de calm, optimism, pentru că România are o economie privată competitivă. Am dublat PIB-ul în ultimii zece ani. BNR are o rezervă valutară de 60 de miliarde de euro, poate absorbi orice atac asupra leului. De asemenea, România primește acum sume considerabile de bani europeni. Deci nu există motiv de panică financiară pentru România”, a transmis acesta.