Nicușor Dan a explicat că își duce și își ia fiica de la școală în fiecare zi și că, atunci când o doamnă îl întreabă de ce nu este la Primărie, el îi răspunde că „compensează” prin faptul că stă la birou până la opt seara.

De asemenea, edilul Capitalei a precizat că, dacă va deveni președinte, își propune să negocieze cu SPP astfel încât copiii să nu vadă diferența că tatăl lor ocupă o funcție publică, dorind ca aceștia să înțeleagă că viața lor depinde de propriul efort.

Nicușor Dan a recunoscut că, dacă va ajunge la Cotroceni, îi va lipsi timpul petrecut alături de familie, așa cum s-a întâmplat în primul an și jumătate de mandat ca primar al Bucureștiului.

Primarul Capitalei a adăugat că primii unul-doi ani de mandat vor fi deosebit de dificili, până când direcția guvernării se va corecta și va începe să producă efecte pozitive pentru România.

“Îmi va lipsi relaţia cu familia, am avut experienţa asta când am câştigat primăria şi un an şi jumătate am muncit din greu să o aduc pe linia de plutire şi mi-au reproşat soţia şi copii că lipsesc.

Cu România e cam acelaşi lucru, adică un an sau doi va fi foarte greu până când lucrurile merg în sfârşit în direcţia corectă“, a mai spus candidatul la alegerile prezidențiale.