Primarul ales al municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, a anunţat, marţi seară, că joi va depune jurământul pentru a prelua funcţia de edil al Capitalei.

„Joi la amiază, peste o zi şi jumătate, joi la amiază o să depunem jurământul – primar şi consilieri generali – şi de atunci o să intrăm în mandate.”, a arătat Dan, la Digi24 Tv.

”Cele 52 de apeluri, tardiv formulate”

Curtea de Apel Bucureşti l-a validat, luni, pe Nicuşor Dan în funcţia de primar general al Capitalei, după ce instanţa a respins toate cele 52 de apeluri formulate în acest caz, decizia instanţei fiind definitivă.

Pe 12 octombrie, Nicuşor Dan a fost validat de Tribunalul Bucureşti în funcţia de primar general al Capitalei, însă el nu şi-a putut prelua mandatul, deoarece decizia instanţei a fost contestată de 52 de persoane.

Curtea de Apel a respins luni cele 52 de apeluri ca fiind tardiv formulate şi l-a validat pe Nicuşor Dan în funcţia de primar general.

Întrebat recent dacă are emoţii pentru majoritatea PNL-USR care ar trebui să-l susţină în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Nicușor Dan a declarat că a avut până acum discuţii foarte constructive atât cu cei din echipa de consilieri a PNL, cât şi cu cei din echipa de consilieri a USR-PLUS.

”Bucureştiul, într-o situație foarte gravă”

În plus, Nicuşor Dan afirmă că nu are emoţii privind eventuale tensiuni între aceste formaţiuni politice, pentru că există un acord, un program politic comun, iar Bucureştiul “e într-o situație foarte gravă”.

“Nu. Sunt două lucruri cumva separate, după cum știți, peste două săptămâni o să avem alegeri parlamentar și sunt dezbateri uzuale în campaniile electorale care sunt la nivel național. La nivelul Municipiului București eu am avut discuții foarte constructive și cu cei din echipa de consilieri a PNL-ului și cu cei din echipa de consilieri a USR-PLUS, am fost azi cu toți la învestirea primarului Sectorului 6 care, iată, a putut să fie învestit.

Acolo am discutat și cu consilierii PNL și cu consilierii USR-PLUS de la Sectorul 6. Nu am niciun fel de emoție pentru majoritatea care va guverna Bucureștiul cu atât mai mult cu cât am semnat cu toții un acord politic, avem un program politic comun și orașul e într-o situația foarte gravă”, a precizat Nicuşor Dan.

