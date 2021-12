CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Nicoleta Deliu: Anul trecut ne-am concentrat foarte mult pe a le oferi si colegilor si clientilor cat mai multa siguranta. Pentru mine asta s-a tradus in foarte multe proiecte de comunicare interna, prin care i-am tinut pe colegi informati si aproape de companie. In comunicarea cu partenerii externi focusul a fost pe a explica in mod constant cum se transforma serviciile financiar-bancare in accelerarea digitala provocata de pandemie si, in directa corelatie, despre cum ii putem ajuta in aceasta perioada dificila.

Pot spune, din ambele perspective, ca am reusit sa #tinemdeschis, un concept pe care l-am implementat ca atare in toate ariile de business.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Nicoleta Deliu: O provocare importanta a fost cand am lasat un job bun intr-o banca si m-am mutat intr-o agentie de PR la inceput de drum. Aveam de ales intre o companie mare si stabila, in care puteam sa cresc, si una noua, in care mi se oferea insa sansa sa-mi fac meseria pe care mi-o doream. Recunosc ca nu am stat prea mult pe ganduri – si asta e un sfat pe care l-as da oricui: urmeaza-ti pasiunea pentru ca altfel trebuie sa traiesti cu lipsa ei zi de zi. Si uite, ca am ajuns tot intr-o banca, alta, mai mare, dar facand ceea ce imi place.

De la criză la criză

A mai fost o provocare importanta in perioada crizei financiare de acum 10 ani, cand bancile nu aveau o imagine publica prea buna si asta avea un impact si in felul in care erau vazuti oamenii care lucrau in aceste institutii. Eu nu am avut nicio secunda indoiala ca sunt in locul in care trebuie, pentru ca eu cred foarte mult ca omul sfinteste locul. Si daca vrem ca lucrurile sa fie mai bune, ca societatea si companiile sa fie asa cum ne dorim, trebuie sa actionam. De pe margine nu putem schimba nimic.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

Nicoleta Deliu: Cred ca am inceput sa intelegem mai bine ce rol putem si trebuie sa avem in momentul prezent. Si cred ca oamenii care lucreaza in BCR au o motivatie, o viziune si o dorinta foarte mare de a transforma compania.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Nicoleta Deliu: Eu functionez foarte bine in a doua parte a zilei, asa ca nu ma trezesc chiar la prima ora. Imi incep ziua cu 15 min de yoga, apoi micul dejun pe care-l iau intodeauna impreuna cu sotul meu, cafeaua (una singura pe zi, de aceea e f importanta) timp in care citesc noutatile zilei si ma apuc de lucru.

Zilele mele de lucru sunt destul de diferite – multe intalniri, fie online, fie fata-n fata, evenimente interne in banca sau externe, discutii cu echipa si cu agentiile care ne sustin, lucrat la diferite documente, branstorminguri, deplasari.

Seara incerc sa am, chiar si cand lucrez de acasa, un ritual clar de incheiere a zilei de lucru, oricand se intampla asta – ca sa pot sa ma detasez. De obicei asta inseamna ca inchid laptopul si ma ridic de la biroul special amenajat. Creierul are nevoie de acest semnal. Si chiar incerc ca dupa acest moment nici macar sa nu mai verific e-mailul. Prefer sa stau oricat de tarziu e nevoie sa termin, dar, cand am inchis, vreau sa imi las timp de deconectare pana a doua zi. Doar asa pot sa tin ritmul.

Serile sunt si ele destul de diferite – ori plimbare cu bicicleta, ori vizita la parinti, ori o iesire la terasa cu prietenii (desi mult mai putine in aceasta perioada), ori Netflix, ori o carte ..

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Nicoleta Deliu: Aproape am terminat un Global Executive MBA la Berlin School for Creative Leadership, care m-a reasezat din punctul de vedere al perspectivei despre ceea ce inseamna leadership si management intr-o companie care isi propune sa se asigure ca are viitor.

Am reusit sa crestem indicatorii de imagine ai BCR extraordinar de mult in ultimii 3 ani, la fel si nivelul de implicare al colegilor.

Si mai sunt 2 proiecte importante, la care lucrez de mai mult de 5 ani de zile, si care chiar schimba lucrurile in mai bine: Scoala de bani, cel mai amplu program de educatie financiara din Romania si Capitala Tineretului din Romania, programul care aduce impreuna toti actorii relevanti din societate pentru a crea o viata mai buna pentru tineri, pe toate aspectele.

Pe plan personal – m-am casatorit in mijlocul pandemiei – cu toata familia pe ZOOM pentru ca erau in carantina. 😊

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Nicoleta Deliu: Activitatea de comunicare s-a schimbat semnificativ – la noi esenta activitatii era interactiunea cu oamenii. In grupuri mai mici sau mai mari.

Eu eram tot timpul in vrie, la evenimente, la intalniri cu oamenii, in discutii din care ieseau proiecte foarte tari. Dintr-o data a trebuit sa fac asta de acasa, de pe canapea. Fara sa vad oamenii in fata, fara sa ii simt.

Iar in comunicarea interna, de la cel care sta in spatele scenei, a trebuit sa ma urc pe scena, sau mai bine zis in fata camerei de filmat, sa produc si sa moderez emisiuni TV interne.

A fost nevoie de multa flexibilitate mentala ca sa poti sa ramai relevant si sa ai si rezultate in meseria de comunicator.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Nicoleta Deliu: Imi plac foarte mult calatoriile – am fost deja pe 6 continente.

Si, un lucru complementar, imi place sa citesc carti despre oameni si actiuni in contexte reale.

Cele doua, impreuna, m-au facut sa inteleg mult mai bine cat de mare, de diferit si totusi de la fel este lumea in care traim. M-au invatat despre curaj, despre diferenta, despre ce avem in comun cu totii.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Nicoleta Deliu: Sa-ti doresti si sa muncesti pentru asta, dar fara sa pui presiune pe tine. Fara sa te agati de TREBUIE in fiecare zi, pentru ca asta o sa iti distruga linistea interioara. Or, succes fara impacare interna, nu exista 😊

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Nicoleta Deliu: Perseverenta, perseverenta, perseverenta.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Nicoleta Deliu: Open mind, open heart! Tine-ti sufletul si mintea deschise!