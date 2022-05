Nicolae Ciucă analizează sentința din dosarul Colectiv: „Trebuie respectată. Se execută și nu se discută”

Așadar, premierul a spus recent că decizia luată joi, 12 mai, de către instanță în dosarul Colectiv trebuie respectată, ci nu discutată.

„Decizia a fost luată joi de instanță și este o decizie care trebuie respectată. Se execută și nu se discută. Faptul că astăzi nu avem un spital de mari arși se înscrie, practic, în lipsa de realizări pe care țara noastră le are, nu numai în spitalul de mari arși, ci și în celelalte proiecte pe care noi am gândit că trebuie înfăptuite în dezvoltarea sistemului medical”, a declarat Nicolae Ciucă.

România are de îndeplinit două obiective importante

De asemenea, premierul a subliniat că există două elemente fundamentale pentru continuarea dezvoltării României.

„Dezvoltarea sistemului de educație și dezvoltarea sistemului sanitar, astfel încât să putem să asigurăm sănătatea cetățenilor noștri. Până în acest moment este cât se poate de ușor de realizat că nu am făcut pași importanți către obiectivul de realizare a spitalelor. Au fost promise și opt spitale, de la opt au rămas trei…

Am discutat într-o ședință de guvern – e obligatoriu la nivelul Ministerului Sănătății să se înființeze acea agenție de dezvoltare a infrastructurii spitalicești. Faptul că nu avem un spital de arși… În acest moment, cazurile grave și când avem un număr de persoane care suferă astfel de accidente, ei sunt tratați în alte țări. Nu pot promite un spital de arși într-un an sau doi”, a completat Ciucă.

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv

Amintim că magistrații CAB l-au condamant definitiv pe Cristian Popescu Piedone, joi, la patru ani de închisoare cu executare pentru abuzul în serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus către cea mai mare tragedie din ultimii ani din România, incendiul de la Colectiv.

„În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. In baza art.72 Cp deduce perioada retinerii si arestarii preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015. În temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr. pen. achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 (autorizaţia SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală”, se arată în minuta deciziei.