Judecătoria Constanţa l-a condamnat pe Dan Diaconescu la câte cinci ani şi nouă luni pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu două minore şi la câte un an de închisoare pentru comiterea infracţiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată.

„În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeşte cele trei pedepse, în sensul că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 (cinci) ani şi 9 luni, la care adăugă o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani şi 9 luni, plus un an, plus un an, egal 7 ani şi 9 luni; o treime din 7 ani şi 9 luni, egal 2 ani şi 7 luni), respectiv 2 (doi) ani şi 7 (şapte) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind închisoarea de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni. În baza art. 60 C.pen., dispune executarea pedepsei de 8 (opt) ani şi 4 (patru) luni închisoare, în regim de detenţie”, se arată în minuta instanţei.