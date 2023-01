Premierul Nicolae Ciucă a început în forță noul an și a venit cu o serie de vești importante cu privire la ce ne așteaptă în România în anul 2023. Acesta spune că Guvernul României începe anul cu încredere și optimism față de tot ce a reușit să facă anul trecut la nivel național.

Nicolae Ciucă a dat vestea cea mare la nivel național! Prioritate pentru toată România: Desigur că am reușit

Șeful Guvernului a transmis că se bucură că toți membrii Executivului sunt apți să înceapă anul cu bine și că dorește să înceapă anul 2023 așa cu și-au propus în ultima ședință. Acesta le transmite cetățenilor României ca va lua cele mai bune decizii prin care să îi ajute pe oameni să depășească cu bine efectele crizelor suprapuse și succesive.

„Bună ziua! La mulți ani! Mă bucur că suntem cu toții apți să începem anul 2023 așa cum ne-am propus în ultima ședință de Guvern, cu încredere și optimism că am făcut tot ceea ce a depins de noi anul trecut pentru a putea să trecem cu bine prin toate provocările pe care le-am avut. Și aici mă refer la provocările pe care cetățenii României le-au resimțit, efectele crizelor suprapuse și succesive pe care cetățenii le-au resimțit, pe care fiecare dintre noi le-au avut pe masa de lucru pentru a putea să facem în așa fel încât să putem să trecem cât mai bine prin toate aceste provocări și, de asemenea, să luăm decizii care să asigure pregătirea pentru anul pe care doar ce l-am început și avem nevoie în continuare de aceeași energie și activitate susținută din partea tuturor”, a explicat Nicolae Ciucă.

De asemenea, acesta cere solidaritate și empatie la nivel național și colaborare la nivelul tuturor instituțiilor.

„Avem nevoie în continuare de solidaritate, de empatie la nivel național, de dialog cu partenerii sociali, de colaborare la nivelul tuturor instituțiilor, de coordonare între ministere și, desigur, de stabilitate politică. Și pentru că am ajuns la acest subiect, vreau să scot în evidență câteva elemente care sunt relevante pentru ceea ce a însemnat 2022 și anume, că am reușit ca să închidem anul financiar”, a mai transmis acesta.

Anunț surpriză privind creșterea economică a României

De asemenea, premierul a mai vorbit despre creșterea importantă a României, deși a recunoscut că datele complete vor fi făcute publice în a doua a jumătate a lunii ianuarie.

„Sigur, nu vreau să furnizez date, pentru că în continuare se colectează toate aceste date de către instituțiile de resort, de către Ministerul Finanțelor și probabil, în a doua a jumătate a lunii ianuarie vom avea, concret, toate aceste cifre prin care să marcăm faptul că am avut o execuție bugetară bună, că am reușit să ne încadrăm în țintele de deficit.

Desigur că am reușit, așa cum ne-am angajat și cum au fost, practic, datele la fiecare sfârșit de trimestru, să realizăm o creștere economică. Creștere economică pe care nu o previziona nimeni la începutul anului, îndeosebi după declanșarea războiului în Ucraina și, desigur, după efectele pe care le-au produs creșterea prețurilor la energie și la gaze și, desigur, efectele inflației.

Au fost momente pe care le-am gestionat, așa cum menționam, împreună, momente pentru care am găsit soluții și le-am rezolvat punctual, dar, totodată, am reușit să proiectăm și decizii care să producă efecte în timp, motiv pentru care este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbția fondurilor europene și toate cele trei linii de finanțare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde de euro.

Dintr-un calcul cât se poate de simplu, am reușit să ne angajăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv și anume, cel puțin 10 miliarde pe an să fie absorbite, astfel încât la final să avem un procent cât mai aproape de cel pe care, de cele mai multe ori, nu am reușit să-l realizăm. Ne aducem aminte, vârfurile de absorbție au fost de aproximativ 50%, puțin peste 50%. Noi ne-am propus să avem un nivel de absorbție cât mai aproape de 100%”, a explicat Nicolae Ciucă.

Absorbție de 11,3 miliarde de euro din fonduri europene

Ciucă a mai spus că scopul era o absorbție de minim 10 miliarde de euro, însă suma absorbită a ajuns la 11,3 miliarde de euro. Mai mult, planurile privind investițiile au mers foarte bine în 2022, adăugând că este nevoie de fonduri europene și în acest an.

„Anul 2022, așa cum spuneam, din acel calcul simplu, noi am concluzionat că obligatoriu trebuie să absolvim minim 10 miliarde de euro pe an astfel încât să putem să acoperim întreaga sumă la dispoziție. În anul 2022 am reușit o absorbție de 11,3 miliarde de euro și avem perspective ca și anul acesta să ne încadrăm în această sumă și probabil să o depășim. Pentru că am reușit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor și programelor europene.

Au fost o serie întreagă de activități care s-au coordonat și corelat între ministerele coordonatoare de reforme și sunt convins că așa cum acum ne bucurăm de această sumă absorbită, cea mai mare, de altfel, până în momentul de față, de când România accesează fonduri europene, să poată să fie depășită și anul acesta și în anii care urmează.

Avem nevoie de acești bani. Banii europeni, alături de banii de la bugetul de stat – și aici, fac o mică referire la faptul că anul trecut, de asemenea, ne-am angajat să asigurăm cea mai mare sumă la investiții. Am reușit să asigurăm această sumă și cheltuirea acestor bani, deși a fost temporizat de creștere a prețului la materialele de construcții, am reușit în final să ne încadrăm într-un proces de absorbție. Probabil peste 70% așteptăm, așa cum spuneam, cifrele la finalul lunii și vom anunța și cât valoarea nominală a cheltuielilor la investiții. De asemenea, am pregătit și a fost transmisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR.

A intrat în analiză, probabil la finele lunii sau în luna următoare să avem validarea cererii și plata banilor. Este foarte important să avem acești bani în țară. Totodată, la începutul acestui an vom primi refinanțarea din fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027. Discutăm, de asemenea, de aproximativ 3 miliarde de euro și banii care ne sunt la dispoziție din cadrul multianual 2014-2021”, a mai completat premierul în lungul său discurs de miercuri, 4 ianuarie.

Este nevoie de angajamentul tuturor ministerelor

De asemenea, premierul a mai cerut angajamentul tuturor ministerelor și structurilor responsabile cu absorbția banilor europeni și în 2023.

„Discutăm de ultimul an și aici avem nevoie de angajamentul tuturor ministerelor și structurilor care sunt responsabile cu absorbția acestor bani să facă în așa fel încât să evite decomiterea acestor fonduri. Ca atare, atunci când am spus că anul acesta avem șanse să facem o absorbție mai mare, am ținut cont tocmai de acești bani care trebuie să intre în țară. Spun că trebuie să intre în țară pentru că avem nevoie să susținem în continuare investițiile în economie.

Ne-a demonstrat foarte clar că atât timp cât am realizat și am avut pe ordinea de priorități investițiile, economia a funcționat. Știm foarte bine că economia României este o economiei conectată la economia europeană și la economia mondială, iar efectele se vor resimți și la noi. Avem datele și analizele instituțiilor de analiză economică și sigur, se anunță un an în care există această temere a intrării în recesiune economică”, a completat Nicolae Ciucă.