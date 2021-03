Neti Sandu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziunea. Ea prezintă rubrica Horsocop de la Pro Tv, însă dincolo de zâmbetul ei, se ascunde o adevărată dramă.

Într-un interviu acordat pentru VIVA, vedeta de la Pro Tv a vorbit despre divorț și modul în care mariajul ei s-a terminat. Ea a vorbit și despre modul în care percepe acum acest lucru.

„Nu zic că nu trebuia să-l fac, foarte bine că a fost. Așa a părut de imperios la momentul respectiv. Totul se petrece la vârsta aceea ca și cum ești într-o vrajă.

Îmi aduc aminte starea: pur și simplu ești învăluit într-o vrajă, și ea te absoarbe ca un magnet, și lucrurile se petrec într-un firesc al lor; după aceea, tu vezi unde te afli. Dar la momentele alea se ajunge foarte natural, ca prin vis așa”, a spus Neti Sandu în interviu.

Cea mai traumatizantă experiență a lui Neti Sandu

Vedeta a fost întrebată și despre cât de tare a afectat-o relația de 10 ani pe care a avut-o și care susținea că s-a terminat din cauză că cei doi își purtau ”ghinion unul altuia”.

„Păi enorm. și am digerat-o cum am putut eu. Am trăit încercând să o asimilez, dar asta a durat ani”, a mai spus ea.

Neti Sandu a vorbit și despre singurătate. Vedeta susține că a resimițit acest sentiment în diferite momente. Ea a adăugat că starea singurătate o ajută să se încarce și să se descarce și prin care a învățat treptat să conviețuiască.

„Sunt diferite momente: când mi-e rău și, totuși, trebuie să fac anumite lucruri, când poate nu am chef și trebuie să le fac. Nu trebuie să mă lovească ceva ca să simt singurătatea, dar singurătatea asta este o

stare în care eu mă încarc și mă descarc, cu care am învățat să conviețuiesc, pentru că e ca și atunci când stai cu cineva – e o stare pe care trebuie să înveți să o duci, dar dacă ești atent la ce se întâmplă cu tine, ea nu este atât de goală. Are viață în ea!”, a mai spus vedeta.