Criza economică ar putea lovi și România! Anunțul venit direct de la Adrian Câciu. Toți românii trebuie să știe

Răspunzând la o întrebare, ministrul Finanțelor a declarat că există riscul unei crize economice în România, adăugând că ”nu trăim într-o oază feriți de riscurile apariției unor elemente recesioniste”. Totuși, spune Adrian Câciu, ar aprecia dacă analiștii economici nu ar mai veni cu scene apocaliptice.

„Situația este complicată încă de la preluarea mandatului actualului guvern. Era complicată și înainte, a devenit mai complicată, mai ales din februarie, când a apărut și conflictul din Ucraina. Sunt tot felul de presiuni. Putem să le numim crize plecând de la energie până la combustibil, alimente, situații și întreruperi de lanțuri de aprovizionare, o serie de incertitudini”, a răspuns ministrul Adrian Câciu.

Riscul unei crize financiare în România este real

Ministrul Finanțelor a mai spus că există acest risc deoarece țara noastră nu este ferită de astfel de scenarii.

„Există riscul. Deci nu suntem într-o oază în care suntem feriți de riscurile apariției unor elemente de presiune de exemplu recesioniste, dar ele au fost sau sunt anticipatele pas cu pas pentru că trebuie să te uiți cum funcționează anumiți indicatori proxy – de exemplu producția industrială este în scădere. Asta îți arată că vei avea o dificultate, cel puțin pe trimestrul 3 și 4 și trebuie să iei niște măsuri, să revigorezi acea acea zonă, astfel încât pierderile de context sau de conjunctură să nu se resimtă în efectele orizontale”, spune acesta.

Adrian Câciu a mai spus: ”după cum ați văzut, Germania deja este într-o zonă de cvasi-stagnare. Mi-ar plăcea totuși ca și analiștii economici de la noi să fie puțin mai cumpătați în aprecieri, prezentând scene apocaliptice, pentru că nu era cazul ca să anunțăm o stagnare pe trimestrul 2”.

A fost aprobată prima rectificare a bugetului de stat din acest an

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat joi că a fost aprobată prima rectificare a bugetului de stat din acest an, dar și rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat.

„Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar şi rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Naţională de Prognoză care estimează o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul iniţial, şi un PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei, rezultatele privind veniturile bugetare pe primele şase luni precum şi analiza execuţiei bugetare pe primele şase luni la toţi ordonatorii de credite şi ţinând cont de priorităţile pe care le-am asumat la Guvern pe partea de pachete de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni, care au fost parţial finanţate în prima jumătate a anului şi continuă să fie finanţate prin această rectificare, prin suplimentările de cheltuieli la anumiţi ordonatori de credite.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată în principal de evoluția indicatorilor macroeconomici pe anul 2022, a încasărilor la bugetul de stat și a ultimelor modificări legislative aprobate cu aplicare în anul curent, precum și de măsurile de îmbunătățire a colectării, ținta fiind de 3,5 miliarde de lei pe măsurile de îmbunătățire a colectării”, a declarat, joi, Adrian Câciu.