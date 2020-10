Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a susținut, că în urma discuţiilor avute despre incidentele din ziua hramului Sfintei Cuvioase Parascheva a aflat că pelerinii veniţi dinafara oraşului au fost lăsaţi să intre şi să se închine la racla cu moaştele Sfintei „în spirit religios şi civic”.

„În acel moment discuţiile au fost tocmai pe faptul că acei oameni au venit, au ajuns în faţă şi dacă tot au intrat în Iaşi, s-a dat în spirit religios şi civic să poată intra. Faptul că au beneficiat altfel decât am crezut noi că vor reacţiona este un lucru care trebuie evaluat şi poate organele de ordine să îşi facă datoria”, a susținut Nelu Tătaru.

„O să vorbesc din punctul de vedere al personalului medical cu care mă întâlnesc de peste 7 luni de zile. Şi ei au credinţa în suflet, şi dânşii tratează cu credinţă, şi dânşii se roagă la intrarea în schimb, şi dânşii se roagă când pleacă acasă, şi dânşii se roagă peste noapte ca pacientul a doua zi să fie mai bine. Credinţa o avem în suflet, iar în condiţiile în care am specificat că în acest an trebuie să adaptăm pelerinajele la pandemie şi nu pandemia la pelerinaje am spus cam totul. Avem nişte restricţii, avem nişte reguli, avem o legislaţie – Legea 55, avem şi organe care trebuie să gestioneze respectarea acestei legi. Eu sper că vom respecta legea (…) Avem nişte reguli, avem nişte măsuri, şi nişte legi care ar trebui să se respecte. Faptul că am crezut şi credem în continuare în spiritul civic ne-a făcut să vedem că lumea nu respectă aceste reguli. Haideţi să le respectăm şi organele de ordine să îşi facă datoria”, a comentat ministrul.

El a vorbit și despre faptul că mulți dintre cei care au fost lăsaţi să intre să se închine la racla Sfintei nu purtau măşti şi spuneau că ei nu cred în existenţa acestui virus. În opinia sa, acest lucru „dă măsura luptei pe care o ducem din luna mai, în care a apărut acel curent negaţionist, a apărut acel curent de bagatelizare a ceea ce am făcut în primele trei luni”.

