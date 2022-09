NATO îl avertizează pe Vladimir Putin cu privire la referendumuri: Sunt o încălcare flagrantă a dreptului internațional

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dezvăluit pe pagina sa de socializare că a discutat cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a spus „clar că Aliaţii NATO sunt neclintiţi în sprijinul pentru suveranitatea şi dreptul la autoapărare al Ucrainei”.

„Referendumurile false organizate de Rusia nu au legitimitate şi reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional. Aceste teritorii fac parte Ucraina”, a scris şeful NATO pe Twitter.

În altă ordine de idei, amintim că autoritățile din Ucraina au anunțat o nouă victorie în cadrul contraofensivei lansate împotriva Rusiei.

Armata ucraineană își continuă ofensiva la est de Izium și a eliberat parțial satul Pisky-Radkivski, potrivit oficialilor ucraineni locali.

„Satul Pisky-Radkivski (a doua cea mai mare așezare din comunitate, unde trăiau aproximativ 2.000 de persoane înainte de război), se află deja sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat consiliul local al Borova pe pagina de Facebook.

Acesta a precizat că armata ucraineană „continuă să detecteze grupuri de soldați ruși acolo” și este în proces de „curățare și deminare”.

În prezent, forțele ucrainene se îndreaptă spre nord de-a lungul râului Oskil, spre satul ocupat Borova, a precizat consiliul, potrivit CNN.

„Luptele sunt în curs de desfășurare”, a precizat acesta. „Forțele armate ale Ucrainei resping inamicul, dar teritoriile eliberate suferă din cauza bombardamentelor inamice. De asemenea, se aud constant explozii dinspre nord, est și sud. Autoritățile de ocupație au părăsit comunitatea, aproape toți colaboratorii au fugit, de asemenea”.

Acesta a precizat că unii locuitori au reușit să își evacueze casele, dar mulți se adăpostesc încă în subsolurile lor.

Izium, care se află în apropierea graniței dintre regiunile Harkov și Donețk din Ucraina, a fost supus unor atacuri intense de artilerie rusească în aprilie, înainte de a fi ocupat. A devenit apoi un centru important pentru armata invadatoare pe parcursul celor cinci luni de ocupație.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022