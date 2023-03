Flavia Mihășan s-a întors la Antena 1

După aproape patru ani de absență, Flavia Mihășan s-a reîntors pe micile ecrane. Fanii ei au revăzut-o duminică, 5 martie 2023, în emisiunea TV „Neatza cu Răzvan și Dani”, ediția de weekend. Deși, momentan, apare doar duminica pe micile ecrane, Flavia Mihășan este bucuroasă că s-a reîntors printre colegii ei.

„Da, m-am întors în echipa Neatza, dar Neatza de weekend. Deci momentan m-am întors duminică, în fiecare duminică (…) și da, mi-a fost foarte dor și pentru că este doar o zi pe săptămână, mi-e mai ușor să gestionez lucrurile. Echipa e foarte mișto, îi cunoșteam pe toți de dinainte oricum.

Cu toate că este o echipă pe care o cunoșteam este un alt format și asta îmi place pentru că în același timp e ceva nou, deși e același platou.

Îmi era dor și mă bucur că a venit momentul să mă întorc practic. Sunt foarte mulțumită și am avut emoții astăzi (5 martie 2023). Mi-a plăcut tare, tare mult, era și momentul să mă întorc!”, a declarat, luni Flavia Mihășan în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Aceasta le-a explicat fanilor ei că a lipsit de pe micile ecrane din „cele mai întemeiate motive din lume”, însă acum o vor revedea în fiecare duminică. Vedeta le-a mulțumit fanilor ei pentru mesajele frumoase pe care i le-au trimis.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani, așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa Neatza cu Răzvan și Dani.

De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept!

Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… Mi-au folosit maxim pentru că am avut mari emoții azi. Am ajuns acasă și pentru ora de nani… așa că… e vis”, a scris, duminică, Flavia Mihășan pe contul ei de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Flavia Mihasan (@flavia_mihasan)

Flavia Mihășan are doi copii

După ce a devenit mamă, Flavia Mihășan s-a dedicat complet familiei sale. Ea și soțul ei s-au ocupat îndeaproape de cei doi băieți ai lor.

Vă amintim că Flavia Mihășan trăiește o frumoasă poveste de iubire de cinci ani de zile alături de Marius Moldovan, actualul ei partener de viață și tatăl copiilor ei. Cei doi s-au cunoscut în cadrul repetițiilor pentru musicalul „Mamma Mia”.

„E foarte bine ca mămică! Numai asta fac în perioada asta și îmi place foarte tare lucrul ăsta. Ca mămică de doi copii este o altă poveste, este minunat. E o diferență de 1 an și 11 luni între copii și abia acum încep să relaționeze, pentru că și Tudor crește.

Carol a fost gelos, destul de gelos, dar au și momentele lor de iubire dimineața când se văd, se pupă, se iubesc, Carol îi spune “Te iubesc”, doar că în momentul în care există jucării noi, este un haos!”, povestea Flavia Mihășan la sfârșitul anului 2022, relatează sursa citată anterior.