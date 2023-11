Recent, medicul oftalmolog Monica Pop a oferit un scurt interviu jurnaliștilor de la Antena Stars. Ea a povestit că provine dintr-o familie de medici.

Ea a mărturisit un moment șocant din copilărie, pe când avea doar 5 ani. Ea a fost pusă în situația de a avea primul pacientă la o vârstă foarte fragedă.

„În meseria asta am petrecut toată viața, pentru că sunt din părinți medici. Suntem 9 medici în familie, sau am fost, că unii nu mai sunt, dar, oricum. Am visat meseria asta încă de când aveam câțiva ani, și am și pășit în probleme medicale, pentru că la vârsta de 5 ani un prieten de familie care s-a răsturnat cu o motocicletă a venit la noi acasă.

În acel moment, prietenul de familie a ghidat-o pas cu pas, iar ea a făcut față foarte bine situației, fapt care o va șoca pe mama sa, ulterior.

„El mi-a zis, ia vată, ia nu știu ce, șterge, fă, pansament și așa mai departe. Și după ce am terminat, am sunat-o pe mama mea. Pe vremea aia existau telefoane cu manivelă. Am sunat și am zis centralistei că eu vreau cu mama. (…)

Și a venit mama acasă și s-a crucit de ce am putut face la vârsta aia fără să știu nimica. La vârsta de 7 ani am zis mamei mele, ea făcea și chirurgie toracică, era pneumofiziolog, tatăl meu nu opera, ea da. Și am zis, vreau să văd și eu o operație”.