Moneda euro în România. Când ar putea fi adoptată moneda europeană. Vlad Pușcaș: Să ne reparăm casa

România ar putea avea nevoie de aproximativ un deceniu pentru a depăși dificultățile economice, financiare și politice actuale și pentru a ajunge în etapa pregătitoare a aderării la Zona Euro. Estimarea îi aparține fostului negociator-șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, care consideră că adoptarea monedei euro ar putea deveni un proiect național, dar numai dacă autoritățile își asumă un obiectiv clar și îl urmăresc consecvent.

Vasile Pușcaș, care a condus negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană în perioada 2000–2004, consideră că situația actuală a țării nu permite o apropiere rapidă de adoptarea monedei euro.

Într-un interviu acordat News.ro, acesta a explicat că problemele economico-financiare și socio-politice acumulate necesită o perioadă îndelungată de corectare.

„Având în vedere gradul actual de destructurare economico-financiară, dar şi socio-politică a României, eu cred că ne-ar trebui un deceniu să ne reparăm casa pentru a ajunge sănătoşi în anticamera Zonei Euro”, a declarat Vasile Pușcaș.

Estimarea sa nu reprezintă un calendar oficial de aderare, ci o evaluare a timpului necesar pentru ca România să își îmbunătățească situația internă și să se apropie de condițiile cerute pentru adoptarea monedei unice.

Fostul negociator-șef consideră că intrarea în Zona Euro ar putea constitui un proiect de țară, cu condiția ca obiectivul să fie formulat clar, asumat de autorități și urmărit prin măsuri concrete.

În opinia fostului negociator, modul în care liderii politici români au tratat până acum obiectivul aderării la Zona Euro arată o lipsă de interes pentru finalizarea procesului de integrare europeană.

Pușcaș amintește că adoptarea monedei euro face parte din angajamentele asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Acesta consideră că obiectivul nu ar trebui tratat doar ca o temă de discuție politică, ci ca o direcție strategică de dezvoltare.

În viziunea sa, apropierea de Zona Euro presupune mai întâi rezolvarea problemelor interne și asumarea unei strategii care să fie aplicată pe termen lung.

Vasile Pușcaș a criticat și abordarea guvernelor României în privința fondurilor europene, susținând că, timp de mulți ani, accentul a fost pus pe atragerea banilor, nu pe utilizarea lor în cadrul unor politici coerente de dezvoltare.

Fostul negociator consideră că autoritățile au urmărit în special absorbția sumelor disponibile, fără să le integreze suficient într-o strategie economică și socială.

„Vorbind de fondurile europene, în aproape tot intervalul acestor două decenii, am imaginea guvernelor României milogindu-se cu mâna întinsă să primească ceva din sacul bugetar european. În primele două exerciţii financiar-bugetare europene, de după 2007, inclusiv limbajul spune tot: problema era „cum să luăm banii europeni”, în sensul de a-i absorbi în Trezoreria din Bucureşti şi nu de a-i folosi ca instrument financiar în politici coerente de dezvoltare economico-socială (oricum lipsea o astfel de strategie aplicată)”, a declarat Vasile Pușcaș.

Potrivit acestuia, problema nu a fost doar accesarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, ci și lipsa unei viziuni privind rezultatele economice și sociale care ar fi trebuit obținute prin utilizarea lor.

Fostul negociator-șef al României cu Uniunea Europeană apreciază că abordarea fondurilor europene a început să se modifice în ultimii ani.

Potrivit acestuia, autoritățile au început să vorbească mai clar despre utilizarea finanțărilor europene pentru investiții, inclusiv în infrastructura de transport și în infrastructura socială.

În opinia lui Vasile Pușcaș, această schimbare de perspectivă este importantă pentru dezvoltarea economică a României și pentru apropierea de obiectivul adoptării monedei euro.

Fostul negociator susține astfel necesitatea unei strategii naționale care să lege utilizarea fondurilor europene de dezvoltarea economiei și de pregătirea României pentru o integrare europeană mai profundă.