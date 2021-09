Andreea Tonciu le-a povestit celor care îi urmăresc activitatea de pe Instagram că a trecut din nou prim momente teribile. Bruneta le-a zis fanilor că a fost atacată în public de un tânăr, după ce i-a spus că nu va face un TikTok cu el.

Vedeta le-a mai spus fanilor că acești băieți au continuat să se țină după ea și că vorbeau foarte urât. Andreea Tonciu a mai precizat că unul dintre băieți avea o sticlă de suc și că a aruncat conținutul pe ea și pe mașina pe care o conducea.

„Acești doi băieți tot veneau după mine, mă urmăreau continuu. M-am oprit, mi-am dat comandă de cafea, am plătit la celălalt ghișeu cafeaua, ei tot veneau după mine și îmi cereau TikTok. Vorbeau și foarte urât. Am fost să-mi ridic cafeaua, am deschis geamul la mașină și unul dintre băieți a venit iar la geamul meu și tot îmi repeta că el vrea TikTok cu mine. L-am refuzat foarte frumos și la un moment dat, avea o sticlă de suc în mână, a deschis sticla și a aruncat pe mine, pe mașină”, a mai spus Andreea Tonciu.