Urmează zile decisivă pentru patronul FCSB, Gigi Becali. Într-un interviu acordat pentru sport.ro, milionarul a anunțat că a făcut o solicitare la Ministerul Apărării Naționale pentru a i se permite echipei sale să evolueze în Ghencea, pe noul stadion Steaua, recent inaugurat.

Totodată, el a mai adăugat că a făcut o cerere și la Arcul de Triumf, însă nu există în prezent o modalitate de închiriere.

„Am făcut cerere, pentru că noi facem totul sub formă legală, în baza legii şi noi am făcut o cerere. Am făcut cerere şi la Arcul de Triumf şi au spus că încă nu au modalitatea de a închiria”, a declarat Gigi Becali la sport.ro.

Patronul FCSB a mai menționat că acesta este și motivul pentru care a decis să facă o cerere la Ghencea, el așteptând răspunsul final al Ministerului.

Gigi Becali așteaptă decizia Ministerului

„Nu au forma juridică în care pot închiria (n.red. – cei de la Stadionul Arcul de Triumf) şi acum am făcut şi la Ghencea, ca să vedem ce ne spun”, a adăugat Becali.

E greu de crezut totuşi că Gigi Becali îşi va vedea echipa jucând pe viitorul stadion în calitate de gazdă. Latifundiarul din Pipera este în război cu cei care deţin echipa de drept public din Divizia B. Acesta nu mai are voie să folosească numele de Steaua şi i se cere şi o sumă imensă pentru că ar fi folosit ilegal numele de Steaua.

În 2017, MApN a decis să îşi deschidă din nou secţie de fotbal la CSA. Echipa de drept public a stat trei ani în Divizia D, apoi în doi ani a promovat două divizii, până în Divizia B. Acum, echipa armatei e în Liga a doua, dar nu are drept de promovare în Liga I pentru că este o echipă departamentală.

Amintim faptul că Noul Stadion Steaua a fost inaugurat pe data de 7 iulie. În ceea ce privește valoarea acestuia, construcția stadionului a costat aproape 100 de milioane de euro. El a fost inaugurat la meciul amical CSA Steaua – OFK Belgrad 6-0 și a fost nevoie de doi ani și două luni pentru finalizarea acestuia, spre deosbire de Arena Națională care a fost gata în 3 ani și 8 luni. scrie gsp.ro.

De menționat este faptul că, Arena din Ghencea are 31.254 de locuri, iar oficialii Companiei Naționale de Investiții au anunțat că întreținerea anuală a noului Stadion Steaua se ridică la un milion de euro, fără salariile personalului.

Mai exact, potrivit sursei citate, doar întreținerea gazonului se ridică la 10.000-12.000 de euro, iar restul banilor se duc pe mentenanță și alte lucrări care țin de funcționarea stadionului la parametri normali.

Reacție dură a Peluzei Sud: „Nu mai aveți viață cu noi”

După ce Gigi Becali a anunțat că a făcut cerere oficială pentru a putea juca în Ghencea, suporterii echipei armatei au reacționat imediat. Ultrasii din Peluza Sud Steaua au transmis un mesaj dur celor din conducerea clubului.

Fanii echipei din Liga a 2-a au transmis un mesaj clar conducerii și îi amenință pe aceștia în cazul în care o vor lăsa pe formația lui Becali să-și dispute meciurile de acasă în „Templu”.

„În Ghencea doar Steaua!” și „Luptați pentru club sau nu mai aveți viață cu noi” au fost mesajele galeriei Stelei, prin bannere afișate în fața stadionului Steaua.