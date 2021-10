Cei care urmăresc activitatea în mediul online a lui Tavi Clonda au putut citi ultimul mesaj postat de artist. Acesta a anunțat că el are coronavirus, la fel și fiicele sale.

Anunțul lui Tavi Clonda vine la puțin timp după ce Gabriela Cristea a anunțat că s-a infectat cu COVID.

„Dragilor, suntem in carantina pentru ca am iesit pozitiv la testul Covid! Am primit multe mesaje legate de aceasta situatie, asa ca am sa va spunem aici cum s-a intamplat. Luni Gabriela s-a testat, asa cum face de multa vreme la emisiunea ei, iar testul a fost negativ.

Luni dupa amiaza Victoria a inceput sa spuna ca o doare in gat si vorbea ragusit….Nu ne-am panicat pentru ca starea ei generala era ok si a mai trecut prin episoade de laringita usoara. Un sirop pentru gat si am crezut ca rezolvam.

Miercuri cand Gabriela era in direct la emisiune a simtit ca o lasa vocea si ca ii ard usor urechile.

Primul ei gand a fost sa se testeze si asta a si facut cum a ajuns acasa. Testul a iesit negativ dar chiar si asa am decis sa se izoleze de restul casei.

Joi cand s-a trezit o dureau muschii si avea temperatura 38. Am hotarat sa mearga la centrul de testarea si rezultatul a venit in 5 minute; pozitiv. Eu mi am facut singur un test acasa (pentru ca nu aveam nici un simptom) si testul a fost negativ.

Azi dimineata am acuzat frisoane, slabiciune si febra 37:5 si mi am facut un nou test care a iesit pozitiv”, a declarat Tavi Clonda.