Numărul celor bolnavi de coronavirus continuă să crească, printre aceștia numărându-se și Gabriela Cristea. Prezentatoarea a povestit pentru Antena 3 că primele simptome le-a simțit în timpul emisiunii ”Mireasa, capriciile iubirii”, de la Antena Stars.

„Aseară, în timpul emisiunii, în direct, a început să îmi cadă vocea. O pui pe seama faptului că ai putea să fie o laringită, nu te gândești că nu există decât Covid în lumea asta. Am mai avut probleme cu vocea și m-am gândit că e ceva care a recidivat. Până la sfârșitul emisiunii, într-un interval extrem de scurt, de să zicem 45 de minute, am simțit că încep să îmi ardă urechile. M-am dus acasă. Aveam un singur test acasă la ora respectivă, care se făcea din salivă, și care mi-a ieșit negativ.”, spune vedeta.

Gabriela Cristea a mai spus că în dimineața următoare s-a simțit foarte rău, având dureri musculare agresive. Aceasta a mai spus că a avut și febră.

”Între timp am luat ceva care să mă pună pe picioare și dimineață când m-am trezit eram semi călcată de tramvai. Aveam stare ca de gripă cu dureri musculare agresive, mi s-a înfundat nasul. Febra a fost 37 cu 8 de dimineață, și cel mai mult am avut astăzi 38 cu 3.”, spune aceasta.

Vedeta a mai precizat că momentan este singura din familie care este infectată cu coronavirus. În ceea ce privește cele două fete pe care le are, Gabriela Cristea a spus că acestea vor sta acasă atâta timp cât va sta și ea.

Gabriela Cristea a spus că se pregătea să facă cea de-a treia doză în luna noiembrie, subliniind că va face acest pas după ce se va pune pe picioare.

În ceea ce privește măsurile de protecție, vedeta de la Antena Stars spune că le-a respectat și a evitat să meargă în concediu pentru a nu se expune.

„Nu am făcut rabat de la măsurile de precauție. Mă spăl pe mâini cam de vreo 100 de ori pe zi și port mască. Nu am mers în concediu vara asta, doar două weekenduri la mare, pentru că nu am vrut să ne expunem.”, a declarat Gabriela Cristea în emisiunea ”Sinteza zilei” a lui Mihai Gâdea.