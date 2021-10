Într-un interviu acordat pentru impact.ro, Tavi Clonda a vorbit despre situația financiară a familiei sale. Cântărețul susține că în prezent, partenera sa de viață este cea care are un venit stabil, având în vedere faptul că în cazul său, nu mai există nicio emisiune la care să participe, iar spectacolele au început să se anuleze deja.

”Spectacolele s-au anulat în proporție de 95 la sută. E bine dacă mai sunt câteva. Cu emisiune, au rămas doar mamicile cu liplici, eu am fost scos. Acum se caută și tătici, dar mai greu cu ei”, a declarat Tavi Clonda pentru impact.ro.

Pe de altă parte, cântărețul speră ca problema o să fie rezolvată în curând. El a mai adăugat că duce negocieri pentru un contract nou, însă nu știe cum se vor finaliza discuțiile. ”Suntem în negocieri pentru un contract la tv. Vom vedea”, a adăugat acesta.

Amintim faptul că interviul acordat de Tavi Clonda vine după ce, în urmă cu câteva zile, Gabriela Cristea anunța că emisiunea reality-show, de la Antena Stars, în care era implicată aceasta și soțul său, a ajuns la final. Ea spunea atunci că fanii îi vor mai putea vedea pe YouTube.

„Dragilor, am primit multe întrebări legate de emisiunea Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea. Noi am încheiat filmările pentru Antena Stars, dar filmăm în continuare pentru vlog-ul nostru de pe Youtube victorienii. Chiar azi a urcat Tavi un vlog nou. Vă invit să ne dați subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. În curând un vlog nou cu o altă rețetă”, a fost mesajul Gabrielei Cristea pe Instagram.

În ce situație se află Tavi Clonda

Într-un alt interviu acordat pentru aceași sursă, Tavi Clonda spunea că din cauza pandemiei a fost nevoit să se reorienteze. Dacă înainte participa la petreceri și evenimente mari, acum acest lucru nu mai este posibil.

El declara atunci că deși spectacolele au fost reluate, este un număr mic de spectatori, iar acest lucru îl afecta într-o oarecare măsură, dar în final a fost destul de plăcută experiența.

”Spectacolele s-au reluat, dar nu cu foc. S-au mai făcut, am și cu band-ul, doar că lumea s-a schimbat puțin. Am avut joburi mai mici, private, cu 20-30 de persoane, unde am fost doar eu și cu chitara, ca în liceu, sau cu o formulă restrânsă, cu pianistul și cu mine.

Sunt foarte mișto, ne-am întors puțin la origini, fac un show drăguț și așa. Chiar mi-au plăcut petrecerile astea mai mici, mai intime, care au farmecul lor. Acum e cam greuț cu instrumentiștii, dar dacă sunt cântări apar și aceștia..Am avut o zi de naștere, un team-building, petreceri private de orice fel. Acum au început din nou să se anuleze cam toate evenimentele”, ne-a declarat Tavi Clonda.

Amintim faptul că Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o relație solidă de ani de zile. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al emisiunii „Te vreau lângă mine”, atunci când artistul a venit să dea o probă pentru band-ul emisiunii. Între timp, acesta a reușit să o cucerească pe Gabriela Cristea din toate punctele de vedere.