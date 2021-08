Veste uriaşă pentru Dan Barna!

Dan Barna a devenit tată! Are un băieţel de nota 10

Data de 10 august tocmai a devenit o zi deosebit de importantă pentru vicepremierul României, care a devenit tată astăzi, după ce soţia sa a născut un băieţel de nota 10, aşa cum scrie chiar Barna.

Anunţul a fost făcut chiar de către politician, pe pagina sa de Facebook. Dan Barna şi Olguţa Totolici sunt căsătoriţi de 14 ani, iar acesta este primul lor copil.

“10 august și cea mai dorită notă de 10 pe care am primit-o vreodată.

Această binecuvântare a venit astăzi în familia noastră”, este mesajul postat, marţi, de către Dan Barna.

Cine este soţia lui Dan Barna?

Olguţa Dana Totolici s-a ţinut departe de lumina reflectoarelor, după ce soţul său a intrat în politică. Ea a absolvit, în 2004, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, aceeaşi facultate pe care o absolvea şi soţul ei cu şase ani mai devreme. În acelaşi timp, a obţinut şi o diploma în drept de la Universitatea Sorbona din Paris.

Potrivit propriului CV, studiile Olguţei Totolici mai includ un master în Management şi Administrarea Afacerilor la Institutul de Ştiinţe Politice din Paris, un master în Comunicare şi Managementul Resurselor Umane la SNSPA Bucureşti (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), un doctorat în Filosofie – Dreptul Muncii la Universitatea Titu Maiorescu şi un Executive MBA la Universitatea din Hull, Anglia.

După un an de stagiatură ca avocat la Vilău și Asociații, Olguţa Totolici lucrează aproape un an la GDF Paris, începând cu aprilie 2005, pe postul de consultant la Divizia de Dezvoltare Internaţională, cu accent pe dreptul muncii din România. Apoi, aproape patru ani lucrează pentru GDF Suez Energy România, ca manager al Departamentului de Responsabilitate Socială.

Din septembrie 2009 şi până în prezent, soţia lui Dan Barna activează în cadrul OMV Petrom. Potrivit profilului său de LinkedIn, Olguţa Totolici a condus mai întâi biroul de drept al muncii din cadrul companiei, apoi a devenit Head of Reward & Respect Labour Litigation Department, iar de peste un an este Head Of Department Data Protection.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea