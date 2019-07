Dan Barna este unul dintre cei mai în vogă politicieni ai momentului. Alianţa USR-PLUS a înregistrat un scor excelent la alegerile europarlamentare de pe 29 mai, iar liderul USR a fost desemnat deja oficial drept candidat al alianţei la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Mai puţin cunoscută în mediul public este însă soţia sa, Olguţa Dana Totolici.

Olguţa Totolici a absolvit, în 2004, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, aceeaşi facultate pe care o absolvea şi soţul ei cu şase ani mai devreme. În acelaşi timp, a obţinut şi o diploma în drept de la Universitatea Sorbona din Paris. Potrivit propriului CV, studiile Olguţei Totolici mai includ un master în Management şi Administrarea Afacerilor la Institutul de Ştiinţe Politice din Paris, un master în Comunicare şi Managementul Resurselor Umane la SNSPA Bucureşti (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), un doctorat în Filosofie – Dreptul Muncii la Universitatea Titu Maiorescu şi un Executive MBA la Universitatea din Hull, Anglia.

După un an de stagiatură ca avocat la Vilău și Asociații, Olguţa Totolici lucrează aproape un an la GDF Paris, începând cu aprilie 2005, pe postul de consultant la Divizia de Dezvoltare Internaţională, cu accent pe dreptul muncii din România. Apoi, aproape patru ani lucrează pentru GDF Suez Energy România, ca manager al Departamentului de Responsabilitate Socială. Din septembrie 2009 şi până în prezent, soţia lui Dan Barna activează în cadrul OMV Petrom, mai întâi conducând biroul de drept al muncii din cadrul companiei, apoi ca Head of Reward & Respect Labour Litigation Department.

Potrivit declaraţiei de avere a lui Dan Barna, Olguţa Dana Totolici are un venit anual de 354.082 de lei (aproape 74.800 de euro), adică un venit pe lună de circa 29.500 de lei (puţin peste 6.200 de euro).

Olguţa Totolici este colegă la OMV Petrom chiar cu soţul Vioricăi Dăncilă, Cristinel Dăncilă. Acesta este din 2009 managerul sucursalei OMV Petrom din judeţul Argeş şi, în această calitate, supervizează operaţiunile de extracţie a produselor petroliere pe teritoriile județelor Argeş, Dolj, Olt, Gorj şi Teleorman. Potrivit ultimei declaraţii de avere a premierului Dăncilă, depusă pe 11 iunie pe site-ul Guvernului, soţul ei a avut în ultimul an fiscal un venit de 325.949 de lei.

Te-ar putea interesa și: