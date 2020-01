Într-o conferință de presă, de miercuri, jurnalistul Moise Guran a declarat că a decis să renunţe „definitiv” la cariera de jurnalist pentru a intra în politică şi a afirmat că vrea să se înscrie în USR.

„Am decis să renunţ la cariera mea de jurnalist definitiv, nu există o altă formă de a renunţa la jurnalism, în momentul în care intri în politică nu există cale înapoi, pentru că am comentat suficient de pe margine şi pentru că eu consider că următorii patru ani sunt esenţiali pentru noi cei care am fost în stradă, cei care am vrut să apărăm democraţia şi să dăm un alt curs acestei ţări. (…) Ceea ce am încercat eu să fac ca jurnalist a fost educaţie de masă, educaţie democratică în sens larg, am încercat să pregătesc populaţia acestei ţări de un alt drum pentru România, un alt drum pe care România nu a apucat-o până acum”, a spus Guran, într-o conferinţă de presă la sediul central al USR.

Acesta consideră că „evoluţia economică şi politică din ultima perioadă de timp” l-a determinat să facă acest pas.

„M-aş fi înscris în USR PLUS, dar acest partid nu există, vreau să mă înscriu în USR, dar trebuie să am o discuţie şi cu cei de la PLUS, pentru că în momentul în care eu am venit aici vreau să mă asigur că cei de la USR vor să facă un singur partid cu cei de la PLUS”, a mai menţionat Guran,.

În ceea ce privește guvernarea României, el consideră că alianţa USR PLUS ar trebui să guverneze.

Discuțiile sunt avansate

Dan Barna a declarat la Digi24 că discuțiile cu Moise Guran sunt avansate.

„Moise Guran este o persoană publică în acest moment care ia în considerare destul de serios să se implice în viaţa politică, să se implice în acest proiect care este alianţa USR-PLUS. (…) Discuţiile pe care le avem vizează o implicare reală, nu doar un serviciu cumpărat”, a declarat președintele USR.

Jurnalistul Moise Guran a confirmat oferta primită de la USR PLUS pentru a coordona campanile electorale, într-un interviu dat la postul de radio pentru care lucrează.

„Nu voi fi consultant politic, îți garantez că nu voi lua bani pentru a oferi consultanță politică, este dincolo de principiile mele.”, a spus Moise Guran, la Europa FM.

