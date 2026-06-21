M&M’s pregătește o transformare neașteptată. Două culori emblematice dispar din gamă

Mars, compania care deține brandul M&M’s, pregătește modificări importante pentru gama de bomboane colorate, pe fondul unei tranziții către rețete fără coloranți artificiali. Inițiativa este asociată cu mișcarea „Make America Healthy Again” și urmează să fie implementată treptat în perioada următoare.

Noua versiune a produsului este programată pentru lansare în luna august, moment care coincide cu împlinirea a 85 de ani de existență a mărcii. Compania mizează pe această etapă aniversară pentru a introduce formula modificată pe piață, fără coloranți sintetici.

Schimbările nu se vor limita la ingredientele folosite, ci vor afecta și paleta cromatică a produsului. Două dintre nuanțele emblematice, albastru și maro, urmează să fie eliminate din gamă.

Potrivit informațiilor transmise de newsnationnow.com, compania a explicat că anumite culori nu pot fi reproduse cu ingrediente naturale fără costuri ridicate, ceea ce a influențat decizia finală.

„A fost o situație descurajantă”, a spus Anton Vincent, președintele Mars Snacking, America de Nord și Global Ice Cream. „Te joci cu o icoană în vârstă de 85 de ani.” Reprezentanții companiei au subliniat că procesul de reformulare a implicat dificultăți tehnice semnificative, în special în ceea ce privește reproducerea unor culori stabile folosind surse naturale.

Culoarea albastră, introdusă în 1995, s-a dovedit una dintre cele mai dificil de replicat, din cauza utilizării spirulinei, un pigment extras din alge. Cantitatea necesară pentru a obține intensitatea dorită a influențat direct procesul de producție.

„Este cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac în cariera mea”, a declarat Claire Hewitt, director executiv la Mars.

În procesul de ajustare a gamei, compania a analizat și alternative cromatice, inclusiv înlocuirea nuanțelor eliminate cu violet sau roz, precum și varianta unei combinații de trei culori, însă aceste opțiuni nu au fost adoptate.

Mars Snacking a mai anunțat în 2016 intenția de a elimina coloranții artificiali din produsele sale, însă ulterior a renunțat la plan, după evaluări interne care au indicat un interes scăzut din partea consumatorilor.

În paralel, dezbaterea publică privind ingredientele din industria alimentară din Statele Unite a fost relansată de declarațiile făcute de Robert F. Kennedy Jr., care a îndemnat companiile să renunțe la coloranții artificiali din produse.