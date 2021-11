Mirabela a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu pe care îl puteți citi mai jos:

Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Mirabela Miron: – În ultimul an, am lucrat pe mai multe planuri. Pe de o parte, continuăm implementarea proiectelor cu finanțare europeană, pe care le avem în derulare, atât pentru dezvoltarea antreprenoriatului, cât și cele privind formarea profesională. Pe de altă parte, am depus câteva proiecte pe unele apeluri cu finanțare europeană nerambursabilă, pe care sperăm să le contractam în următoarele săptămâni, fiindcă am obținut punctaje foarte bune, în urma procedurilor de evaluare. Echipele noastre abia așteaptă să înceapă implementarea!

În paralel, am fost alături de clienții noștri, pe mai multe planuri. Am depus, cu succes pentru ei, cereri de finanțare pe mai multe linii, cum ar fi Programul Operațional Regional – Apelul 2.2, OUG 130 – Măsură 2 grant capital de lucru și Măsură 3 grant investiții, schema HoReCa 20%, fonduri norvegiene pentru educație, social sau eficiență energetică. În curând, vom depune și aplicații pentru investiții non-agricole în mediul rural, cu bani europeni (PNDR 6.2 și 6.4).

De asemenea, le-am pregătit și prezentat clienților noștri, oportunitățile de finanțare a proiectelor de investiții pe care le au în vedere în perioada 2021-2027: am detaliat, alături de ei, finanțările ce vor fi disponibile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, dar și pe cele din viitoarele Programe Operaționale, cum ar fi PO Regionale, PO Dezvoltare Durabilă, PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, PO Tranziție Justă, PO Educație și Ocupare, PO Incluziune și Demnitate Socială. Vom fi alături de ei în continuare, fiindcă ne dorim să îi acompaniem de la ideea de proiect, până la finalizarea implementării, trecând prin alegerea celei mai potrivite surse de finanțare, fie că vorbim despre granturi nerambursabile sau despre instrumente financiare.

Un alt proiect drag mie, pe care l-am lansat anul trecut, care este în plină derulare, se referă la înființarea și construcția Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) din UGIR. OFA, mai presus de orice, este o echipă de doamne antreprenor, care au aderat la un scop comun: acela de a fi parte a schimbării și evoluției României și ale antreprenoriatului feminin. În momentul de față, avem înscrise în organizație peste 1200 de doamne antreprenor, reprezentante, în special, ale firmelor mici si mijlocii. Acum, OFA UGIR a demarat prima competiție de pitching din România, adresată femeilor antreprenor: OFA STARTUP ANGELS. Profit de ocazia acestui interviu, pentru a le îndemna încă o dată, pe doamnele antreprenor, să-și înscrie proiectele de afacere în competiția noastră!

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

M.M.: – Momentele dificile, situațiile care iți creează disconfort, provocările te cizelează, te împing la creștere, dezvoltare, evoluție. Drumul unui antreprenor care a ales să rămână în Romania este, în esență, o provocare. Lipsa de predictibilitate, un sistem public foare greoi, un sistem legislativ incoerent și plin de lacune: toate acestea fac ca antreprenoriatul în Romania să fie o mare provocare. În schimb, la polul opus, avem oamenii, tinerii, cei care au început să se implice activ, să fie o voce, să-și dorească mai mult de la ei înșiși și să fie conștienți de câtă putere se află în interiorul lor.

Ca să vă dau un exemplu concret, una din marile mele provocări a fost legată de Sala de fitness ”Endorfine”. Locația aleasă a fost o veche hală industrială din Iași, de peste 1000 mp, un exemplu elocvent de regenerare urbană. Nimeni nu a crezut în acest proiect, în care investiția a fost de peste 500.000 euro. Nimeni, cu excepția mea și a soțului meu! Dar am reușit, chiar dacă pandemia ne-a pus lacătul pe ușă, anul trecut!

O altă provocare a fost înființarea creșei sociale gratuite, ”MiroBoo Land”, un proiect cofinanțat din fondul social European PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020. Este un proiect la care țin foarte mult, pentru că oferă o șansă celor 73 de copii înscriși în program, de a urma învățământul ante-preșcolar, gratuit. A fost un proiect în care m-am izbit de multe blocaje, de o birocrație sufocantă, a fost foarte greu să obțin toate avizele necesare. Dar m-am luptat pentru acest proiect, în care cred cu tărie, pentru că educația copiilor este baza viitorului nostru.

Revenind la provocările mele, au fost și vor fi nenumărate, fac parte din viață, dar am trecut peste ele cu un optimism debordant, cu determinarea care-mi este carateristică și cu o încredere mare, foarte mare, în oameni. Totul în viață are o rezolvare, ceea ce este important este atitudinea și centrarea pe soluții, atunci când situația o cere, iar dacă tu nu ai soluția, bea o cafea, plimbă-te în natură și întreabă-ți echipa. De cele mai multe ori, pentru provocările care ni se par de nerezolvat, avem chiar lângă noi soluția.

C: – Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

M.M.: – Compania, ca și familia, se construiește cu răbdare, comunicare, toleranță și multă iubire. Iubire pentru ceea ce faci, pentru colegi, pentru echipă! Am învățat, de-a lungul celor 15 ani de antreprenoriat, că tot ceea ce facem, facem împreună.

N-aș putea spune că am o rețetă a succesului bine definită, dar știu că tot ceea ce ne leagă pe noi, în companie, este grija pe care o avem unii față de ceilalți. Bunicul meu m-a învățat ceva: ce rămâne după noi este ceea ce plantăm în inimile și sufletul oamenilor. Tot ce e material trece, se transformă, dar o încurajare, la momentul potrivit, o mână întinsă și un sprijin, atunci când nu vezi o ieșire, contează enorm: acestea sunt momentele care transformă vieți și care îți dau posibilitatea să te dezvolți. Asta facem noi, în companie, am făcut-o dintodeauna: am susținut și susținem creșterea fiecăruia dintre noi, chiar dacă acest lucru a însemnat să mergem pe cărări diferite, la un moment dat.

Pe de altă parte, suntem mereu alături de clienți, indiferent de vremurile pe care le traversăm împreună, dar mai ales în momentele grele pentru ei! Pentru noi, fiecare client este un partener alături de care parcurgem drumul de la ideile de proiecte, până la implementarea cu succes, creșterea sustenabilă și organică a afacerii, dezvoltarea profesională a angajaților acestora, chiar și internaționalizare. Clienții noștri știu bine că pot conta oricând pe noi, nu doar pentru serviciile pe care le oferim, ci pentru un adevărat parteneriat, din care câștigă ei, angajații lor, clienții lor, dar din care câștigăm și noi și echipele noastre.

În plus, avem un nivel de expertiză pe diferite domenii foarte ridicat și mereu în dezvoltare, căruia îi acordăm o atenție deosebită: finanțări nerambursabile, consultanță fiscală, reorganizare și eficientizare procese interne, audit financiar.

C: – Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

M.M.: – Daca mă uit, macro, la o zi din viața mea, am o oarecare liniaritate: dimineața este despre famile, apoi birou, seara – acasă. Dar, dacă intru în detaliu, nu pot spune că am doua zile la fel sau că sunt într-o rutină. Zilnic am proiecte noi, mă întâlnesc cu oameni, am timp de prieteni, am timp de sport, am timp pentru mine.

Și cred că am tot acest timp, pentru că mereu am ales să fac ceea ce-mi place. Iar, când faci asta, nu obosești fiindcă acest lucru îți dă toată energia de care ai nevoie.

În cazul meu, famila se împletește cu compania și împreună compun un întreg, un întreg care mă definește, îmi dă sens și mă ajută să evoluez, să devin mai bună decât varianta mea de ieri.

C: – Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

M.M.: – Pe plan profesional, pot spune că am reușit să ne creștem afacerea în acest context pandemic: nu doar că ne-am păstrat clienții, dar am câștigat numeroși clienți noi, care ne-au contactat la recomandarea clienților noștri existenți: iată că reputația foarte bună reprezintă un excelent ”agent de vânzări” și asta mă bucură enorm de mult, pentru că îmi arată soliditatea echipei cu care am privilegiul de a lucra.

În plus, am înființat, alături de niște doamne extraordinare, Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din Romania (OFA UGIR). Ne dorim ca această organizație să fie, în continuare, un izvor de expertiză la nivel înalt pentru Guvernul României, în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă a economiei României, dar și de propuneri de măsuri concrete, pe care mediul de afaceri le așteaptă de la statul român, pentru securizarea creșterii economice post-pandemice. Ne aflam într-un context economic extrem de delicat, iar Romania nu are voie să ”scape” oportunitățile ce i se deschid, în această perioadă. Pe de o parte, cele peste 79 miliarde euro ce vor fi disponibile pentru țara noastră, în perioada 2021-2027 (chiar 2021-2029) trebuie obligatoriu absorbiți, nu doar pentru a crește gradul de coeziune ci, în special, pentru ca România să nu piardă trenul reconfigurării economice, prin care statele membre ale Uniunii Europene trec deja. Următorii ani sunt vitali pentru țara noastră, din punct de vedere economic și social, iar mediul antreprenorial este cel mai potrivit partener de dialog constructiv pentru sistemul public: trebuie ca, împreună, să scriem atât viitorul României, cât și viitorul Uniunii Europene.

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

M.M.: – Criza sanitară ne-a luat și pe noi prin surprindere, așa cum s-a întâmplat cu toată lumea, de altfel. Ne-am adaptat destul de ușor, împreună cu echipa, fiindcă deja aveam foarte bine creionat un plan de gestiune a eventualelor crize ce ar fi putut apărea (este adevărat, însă, că o criză sanitară nu se afla printre cele la care ne gândisem…), în așa fel încât activitatea să continue după unele ajustări operaționale rapid de implementat. Am respectat toate regulile pe care le-au recomandat experții în sănătate, am strâns rândurile în cadrul echipei poate mai mult decât oricând, am repornit la drum, alături de toți clienții noștri și am reușit să trecem cu bine peste toate acele momente dificile. Foarte mulți dintre ei au avut situații extrem de grele în cadrul afacerilor lor, din cauza restricțiilor cauzate de pandemie, din cauza întreruperii lanțurilor de aprovizionare, din cauza problemelor prin care treceau propriii lor clienți, însă le-am fost alături în fiecare moment și am trecut cu bine peste toate.

Cred că am învățat multe din provocările ultimului an, iar echipa a crescut foarte mult din punctul de vedere al responsabilității și al solidarității. Consider că agilitatea de care am dat dovadă în acele momente grele ne-a ajutat enorm să ne dezvoltăm și individual, dar și ca echipă.

C: – Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

M.M.: – Interacțiunea cu oamenii reprezintă hobby-ul meu. Îmi plac oamenii și-mi place să stau de vorbă cu ei, să le cunosc poveștile, să înțeleg viața, sensul a ceea ce fac. Acum am un mentor, domnul Radu Godeanu, vicepreședintele UGIR: la domnia sa am văzut câtă înțelepciune, bunătate, toleranță poate aduce un singur om, într-o societate în care este vânată greșeala. Când vezi toleranță și acceptare, îmi aduc aminte că suntem vremelnici și că ar trebui să vedem, mai des, frumosul și aspectele pozitive ale fiecăruia dintre noi.

Știți, când facem un pas în spate și ne uităm la noi, la fiecare dintre noi, suntem cumva la fel. Avem un suflet, o inimă și-o minte și e interesant să vezi cât de diferit le folosim și câtă minunăție este în fiecare dintre noi.

C: – Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie?

M.M.: – Eu chiar mă consider o femeie de succes: am o famile care mă împlinește, sunt mamă, am colegi cu care sunt împreună în business. Rețeta mea se bazează pe obiective clare, asumate și care implică creșterea tuturor, o echipă dedicată, foarte buni specialiști, fiecare în domeniul lui de expertiză. Întodeauna mi-am adus aproape oameni mult mai buni decât sunt eu. O creativitate nativă, un pozitivism molipsitor și o învățare continuă. Aș mai completa nevoia de mentori, oameni care au principii și valori bine definite, pentru care adevărul, respectul, asumarea nu sunt cuvinte fară conținut, oameni care văd frumosul în celălalt și de la care înveți în fiecare zi, oameni care respectă oamenii.

C: – Cum v-ați caracteriza într-o singură frază

– Independentă, optimistă, energică, curioasă și cu mult drag de viață.

C: – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

M.M.: – „Raiul pe pământ este o alegere pe care trebuie să o faci, nu un loc pe care trebuie să-l găsești.” (Wayne Dyer)