Noi probleme pentru Mioara Roman. Soţia fostului premier Petre Roman are probleme de sănătate şi se află în prezent în spital.

În urmă cu trei săptămâni, ea a suferit o intervenţie chirurgicală complicată. De atunci, Mioara Roman este în spital. Medicii au fost nevoiţi să intervină pentru a-i salva viaţa , după ce starea sa de sănătate se înrăutăţise.

Una dintre fiicele sale, Catinca Roman, a dat şi o veste bună în acest context. Mama sa a ieşit de la Terapie Intensivă şi va fi externată foarte curând. Este doar o problemă de zile.

Catinca Roman a mai precizat că intervenția laparoscopică a fost un real succes şi mama sa a depăşit cu bine perioada critică.

Săptămâna aceasta, miercuri sau joi, Mioara Roman se va întoarce la sanatoriul unde era internată de ceva timp. Acolo, Oana şi Catinca au avut grijă ca mama lor să beneficieze de cea mai bună îngrijire din partea specialiştilor.

Catinca Roman a mai vorbit şi despre relaţia cu scântei dintre ea şi sora sa, Oana Roman. Au fost multe certuri în trecut şi cu greu s-au putut înţelege, admite Catinca.

Totuşi, lucrurile s-au schimbat, iar acum cele două surori sunt alături de Mioara Roman în această perioadă grea a vieţii sale.

Catinca Roman spune că are o profundă admiraţie pentru mama sa, ţinând să precizeze asta ca să spulbere toate zvonurile apărute prin presă de-a lungul vremii.

„Sunt ok cu Oana, indiferent de relația dintre noi nu se pune problema ca vreuna dintre noi să o părăsească pe mama. Mama a fost iubită de noi, o femeie extraordinară.

Eu chiar întotdeauna am admirat-o pe mama și am fost alături de ea, chiar de asta am ținut să vin și să precizez că mereu am admirat-o pe mama mea, indiferent de ce s-a spus, de problemele noastre, familia noastră”, a mărturisit Catinca Roman.