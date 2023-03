Daniel Cadariu a spus că în bugetul instituției sunt prevăzuţi şi alţi bani. Totuși, este vorba despre fonduri europene, în condiţiile în care Ministerul Turismului nu are nici măcar un astfel de proiect în derulare.

Daniel Cadariu este nemulţumit de bugetul acordat ministerului

„Din perspectiva bugetului sunt chiar nemulţumit, sunt nemulţumit, şi nu întâmplător; la sfârşit de 2021, când discutam bugetul pentru anul trecut şi am constatat că ne-au fost alocate fonduri cu 48% mai puţine, am avut o speranţă pentru anul 2023 şi am încercat să fundamentăm această speranţă lucrând la foarte multe programe care să vină în sprijinul mediului de afaceri în contextul ăsta deosebit internaţional, economic vorbind, mai ales că între timp a apărut şi un cadru temporar nou, cel cu Ucraina, care ne-ar fi permis să lansăm multe programe de sprijin.

Însă oricât ai lucra – şi am pregătit aceste programe, avem în jur de zece astfel de programe care se află în diferite stadii – dar oricât de bine le-ai pregăti şi oricât de repede le-ai pregăti, dacă nu au finanţare, nu pot fi funcţionale”, a declarat Daniel Cadariu la Prima News.

Bugetul pentru programe este mai mic decât în anul anterior

De asemenea, ministrul Turismului a explicat că, deşi execuţia bugetară raportată de minister anul trecut a fost una bună, bugetul pentru programe este mai mic decât în anul anterior.

„Din păcate, la bugetul pe 2023, dacă ne uităm la componenta pe programe, bugetul alocat este din nou foarte mic, adică mai mic decât cel alocat în 2021 pentru 2022. Adică în 2022 am avut la dispoziţie 2,56 de miliarde lei şi am avut o execuţie de 4 miliarde pentru că i-am ajutat pe colegii de la Agricultură şi am preluat şi IMM Agrifood, un program destul de consistent, de 250 de milioane de euro, cu 3.400 de beneficiari, cu granturi de până la 120.000 de euro.

Ne-am fi aşteptat ca anul ăsta să se ţină cont de acea execuţie şi să primim bani efectiv pentru programe, măcar aceeaşi sumă, cu toate că noi am cerut 7,5 miliarde, lucrând foarte multe programe. Iar pentru aceste programe am primit doar 1,8 miliarde. E drept că avem un buget de patru miliarde, dar apare pe un titlu, 58 – Fonduri europene, iar noi nu avem niciun program în derulare pe fonduri europene. Şi sunt amărât într-o bună măsură, pentru că noi am depus un efort foarte mare. Pentru a fi funcţional un program sunt foarte multe etape şi durează luni de zile, peste jumătate de an”, a completat Daniel Cadariu.