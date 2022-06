În prezent, Constantin Daniel Cadariu speră ca în această lună specialiștii din turism să facă primele propuneri pentru promovarea turismului în România, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, în mediul online și la posturile TV.

Acesta a precizat că propunerile pentru promovarea turistică a ţării noastre urmează să fie făcute de membrii unui consiliu format din trei/patru reprezentanţi ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului din România, plus alte persoane din partea industriei.

În funcţie de propunerile făcute, va fi cheltuit bugetul actual de 300 de milioane de euro.

Ministerul Turismului are un buget total de 300 milioane de euro pentru promovarea României

„Cu toţii am constatat că, din punct de vedere a promovării unitare a destinaţiei România, lucrurile nu s-au întâmplat. Cel puţin nu în ultimii 10-12 ani, deşi am fi putut avea un bun start din momentul în care am avut brandul de promovare turistică a României. (…) Dar soluţia trebuie să vină din partea celor care se pricep, nu a ministerului.

E motivul pentru care am constituit, prin ordin de ministru, consiliul de brand turistic naţional, am dat trei, patru membri din partea ministerului, 23, 24 de membri vin din partea industriei, să ne facă propuneri de promovare.

Noi în buget avem în jur de 300 de milioane de euro pentru marketing şi promovare turistică, aşteptăm propunerile. Sper ca în cursul lunii iunie să avem primele dintre ele, să începem o primă, dar nu neapărat la nivel profesionist, ci ce ne permite bugetul acum, o primă promovare şi pe intern, şi pe extern, şi pe online şi pe televiziuni.

Dar aşteptăm propunerea specialiştilor, pentru a nu avea discuţii ulterior”, a explicat vineri Constantin Daniel Cadariu într-o conferință de presă de la Mamaia.

În curând, va fi constituită Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD)

Potrivit spuselor sale, aceasta ar fi etapa pregătitoare pentru momentul în care legea privind constituirea Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) va intra oficial în vigoare. Apoi, OMD-ul va prelua sarcina respectivă.

„Pentru că există legea în formare pentru OMD-uri, nu mai putem noi, ministerul, să facem acţiuni pentru aşa ceva, ar însemna să mergem în paralel cu două organisme”, a explicat vineri ministrul Antreprenoriatului și Turismului din România.