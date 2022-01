Marius Budăi a făcut o serie de declarații referitoare la greva de avertisment a profesorilor din învățământul preuniversitar programată miercuri, între 11.00 și 13.00. Acesta susține că se caută soluții astfel încât nemulțumirile profesorilor să fie rezolvate.

Totodată, ministrul subliniază faptul că în momentul de față Guvernul vrea să construiască acel comitat interministeral, astfel încât orice problemă de acest tip să fie rezolvată.

„Alți lucrători din sistem spun că „măcar profesorilor le-ați dat ceva”, profesorii sunt nemulțumiți și au dreptate să fie nemulțumiți, venim totuși după doi ani de înghețări în sistemul public de salarizare.

Suntem în situația în care s-a agreat la nivel de coaliție și constituim acel comitet interministerial să căutăm soluții și să rezolvăm problema, pentru că pe oameni asta îi interesează. Ești la guvernare? Trebuie să găsești soluții”, spune Marius Budăi.

În același timp, ministrul Muncii a mai adăugat că partidul din care face parte se ține de cuvânt în legătură cu toate aspectele promise în programul de guvernare.

Marius Budăi promite soluții în cazul profesorilor

„Suntem deschiși la dialog și că prezența Partidului Social Democrat la guvernare este exact o garanție că cu ceea ce noi am promis în programul de guvernare ne ținem de cuvânt. Am avut, după cum bine știți, acel pachet social care a fost prioritatea zero a Partidului Social Democrat fără de care nu am intrat la guvernare.

Suntem în continuare la dispoziția dumnealor, deschiși la dialog, pe măsură ce lucrăm în acel comitet interministerial, să transferăm informațiile în Consiliul Național Tripartit și acolo să luăm deciziile împreună. Așa am stabilit la ultimul Consiliu Național Tripartit. A fost decizia prim-ministrului, am discutat cu partenerii sociali, au agreat acest mod de lucru, suntem în implementare acum”, spune Budăi.

De menționat este faptul că afirmațiile ministrului Muncii vin în contextul în care profesorii din învățământul preuniversitar sunt, miercuri, între 11.00 și 13.00, în grevă de avertisment.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au hotărât, în baza rezultatelor referendumului desfășurat în perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declanşarea unei greve de avertisment miercuri,cu încetarea lucrului în unitățile și instituțiile de învățământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I., în intervalul orar 11.00-13.00.