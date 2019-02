Ministrul Muncii, anunț important despre pensii în 2019! Toți românii care au cotizat sunt vizați

Ministrul Muncii Marius Budăi a declarat, miercuri, că suma care va fi plătită pentru Pilonul II de pensii va creşte în acest an la 8,65 miliarde de lei, faţă de 7,71 miliarde de lei, cât a fost în anul precedent. Budăi susţine că acest lucru este un semn că nu se intenţionează desfiinţarea acestui Pilon.

„În pofida a ceea ce spun unii clarvăzători care ne critică în continuu vreau să spun că suma care va fi plătită în 2019 către administratorii Pilonului II de pensii este de 8,65 miliarde de lei, faţă de 7,71 miliarde de lei, cât a fost în anul 2018. Iată că nu avem în intenţie să desfiinţăm Pilonul II de pensii, ba chiar în acest an va primi sume mai mari, aşa cum şi în 2018 a primit sume mai mari faţă de anul 2017. Din 2017 ni se tot spune că vrem să desfiinţăm Pilonul II, dar noi an de an achităm sume mai mari. Nu ne-am gândit la vreo desfiinţare, de altfel nici nu putem face acest lucru şi nici nu ni-l dorim. Singura noastră dorinţă este ca oamenii să fie informaţi de randamentul fondurilor, de randamentul pe care administratorii de pensii private îl aduce pensionarului sau viitorului pensionar”, a declarat Budăi, potrivit Agerpres.

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 47,6 miliarde de lei, la 31 decembrie 2018, înregistrând o creştere de 19,7% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Comparativ cu nivelul activelor din luna anterioară, de 48,18 miliarde de lei, în decembrie 2018 se constată o scădere de 1,2%.