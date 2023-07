Marius Budăi, prima reacție în cazul azilelor groazei

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut joi primele declarații în ceea ce privește anchetele de la azilele groazei. El a menționat că a solicitat controale și măsuri de la toate direcțiile implicate în acest caz, iar la cererea premierului, vor fi formate comisii în fiecare județ și demarate controale începând de mâine.

Marius Budăi a făcut, joi, primele declarații despre anchetele de la azilul groazei. Ministrul Muncii spune că a cerut să se ia toate măsurile necesare în acest caz.

„De când au început aceste lucruri, ieri și astăzi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut toate controalele care s-au făcut, toate măsurile. Am pe birou toate aceste rapoarte. La cererea premierului, astăzi m-am întâlnit cu un colonel de la MAI, cu domnii de la ANPC, ANSVSA, Inspecția Muncii pentru ca în fiecare județ să facem acea comisie astfel încât de mâine să începem controalele peste tot. (…)

Vreau să spun că aceste lucruri sunt, dacă se dovedesc a fi adevărate, că nu sunt eu procuror, atunci cu siguranță pedepsele trebuie să fie maxime și voi propune o politică pentru controlul și asigurarea calității serviciilor sociale printr-un mecanism independent”, a spus Marius Budăi.

Bătrânii, ținuți în condiții inumane

Aproape 100 de persoane în vârstă au fost salvate, marţi, de poliţişti şi procurori ai DIICOT, în urma efectuării unor percheziţii la trei azile din Voluntari, unde bătrânii, mulţi cu dizabilităţi, erau bătuţi, înfometaţi şi puşi la muncă forţată.

Bătrânii găsiţi în azile au fost transportaţi de echipajele SMURD la două spitale pentru investigaţii medicale amănunţite, iar şase au fost internaţi.

De asemenea, 50 de bătrâni au fost cazaţi în centre de îngrijire din Bucureşti, iar 42 de află încă în faza investigaţiilor medicale.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2020, în judeţul Ilfov, ar fi fost constituite două grupuri infracţionale organizate, în scopul exploatării persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în situaţii vulnerabile, exploatarea victimelor fiind realizată prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, prin exploatarea muncii neremunerate a acestora, prin constrângere şi exercitare de acte de violenţă fizică.

De asemenea, exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa sau neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi asigurării igienei beneficiarilor care nu aveau capacitatea fizică/psihică de autoîngrijire, concomitent cu ţinerea acestora în stare de aservire faţă de membrii grupurilor infracţionale organizate, în vederea obţinerii de către liderii grupărilor şi de către ceilalţi membri a unor foloase patrimoniale pe nedrept.