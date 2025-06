Într-o intervenție televizată, Marius Budăi, fost ministru al Muncii și membru PSD, a criticat dur ideea de a impune taxe pe pensiile sub media națională, subliniind că o astfel de măsură este profund inechitabilă și ar lovi exact în cele mai vulnerabile categorii sociale.

Potrivit datelor prezentate de Budăi, pensia medie în România este de 2.813 lei, fără a lua în calcul lucrătorii din agricultură. Dacă sunt incluși și aceștia – care au cele mai mici pensii – media scade la 2.763 de lei.

„Au fost mai multe discuții în aceste zile că nu este nimic bătut în cuie. Eu am avut o poziție fermă atât ieri, cât și azi despre introducerea acestei măsuri, mai ales că prima intervenție era de 2500 de lei și am spus foarte clar, am dat și niște informații despre faptul că pensia medie în România este de 2813 lei dacă nu luăm în calcul lucrătorii din agricultură.

Dacă îi introducem și pe ei, care au pensiile cele mai mici, pensia medie în sistemul public este 2763 de lei. Este inuman să mai taxezi o pensie sub medie”, a declarat Budăi la România TV.