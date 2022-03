Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a declarat miercuri că cele două jaloane importante din Planul Naţionale de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) care se regăsesc în bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) se referă la acele fabrici de reciclare care vor avea o schemă de ajutor de stat, o finanţare de 1 miliard de lei pentru creşterea capacităţilor de reciclare în România.

„Astăzi este o zi importantă pentru Ministerul Mediului. Am aprobat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Dincolo de faptul că acest moment este un jalon în implementarea PNRR, an de an pentru Ministerul Mediului aprobarea bugetului AFM este un moment important, pentru că foarte multe programe care sunt în gestiunea ministerului şi sunt programele politice, sunt programe de implementare, sunt gestionate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Anul acesta vom avea o creştere de 23% la veniturilor înregistrate, vom avea o creştere de 43% la creditele bugetare şi o creştere de 20% la creditele de angajament”, a explicat ministrul la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Program de conectare la rețeaua de apă și canalizare

De asemenea, ministrul Mediului a menţionat că, în acelaşi timp, a fost aprobat un program de conectare a populaţiei la reţelele de apă şi de canalizare, denumit „Prima conectare”.

„Se numeşte „Prima conectare”, este componentă în PNRR, în componenta apă şi administrarea resursei de apă – 895 de milioane de lei pentru a sprijini acele familii care, deşi au în faţa curţii, deşi au posibilitatea de conectare la o reţea de apă sau de canalizare, nu au făcut-o din diverse motive, de cele mai multe ori din motive sociale. Venim în sprijinul operatorilor regionali de sisteme de alimentare şi de canalizare, venim în sprijinul operatorilor locali şi asigurăm o finanţare pentru a creşte gradul de conectare în aceste localităţi”, a adăugat Barna Tanczos.

Ministrul Mediului a subliniat că avem un infringement în acest domeniu şi România are obligaţia să ajungă la 80-90% grad de racordare, de conectare a acestor gospodării la reţelele de apă şi de canalizare.

„În acelaşi timp, continuăm programele clasice, Rabla Clasic, Rabla Plus – sunt două programe care beneficiază de o finanţare mult crescută faţă de anii 2019 – 2020. Vorbim despre o finanţare de 1,24 de miliarde de lei, împărţită între Rabla Clasic – 560 de milioane lei şi Rabla Plus – 680 de milioane. Sunt finanţări care asigură schimbarea parcului auto şi care vin în sprijinul acelei obligaţii asumate de Guvernul României prin PNRR de a reduce cu 250.000 de unităţi maşinile poluante, cele care au o vârstă mai mare de 15 ani.”, a afirmat Barna Tanczos.