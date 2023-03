Virgil Popescu a menționat că în cadrul vizitei sale din SUA de anul trecut, Don Graves i-a transmis că Departamentul de Comerț al SUA va fi <One Stop Shop> pentru finanțarea programului nuclear civil din România.

„Astăzi (joi – n.r.) am avut o nouă întâlnire de lucru cu Don Graves – Deputy Secretary of Commerce, care are o vastă experiență în gestionarea eficientă a fondurilor și în domeniul economiei.

În cadrul vizitei în SUA, de anul trecut, Don Graves mi-a transmis că Departamentul de Comerț al SUA va fi <One Stop Shop> pentru finanțarea programului nuclear civil din țara noastră”, a scris el pe pagina sa Facebook.

Ministrul Energiei a mai spus că el și secretarul american de stat au discutat despre „ultimele evoluții ale parteneriatului strategic România – SUA în domeniul energiei: retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și construcția Unităților 3 și 4, dar și despre viitorul SMR, care va fi instalat la Doicești”.

„Oficialul american a transmis că țara noastră are în continuare tot suportul pentru a dezvolta sectorul energiei”, a conchis Virgil Popescu.

Energia nucleară, indispensabilă pentru decarbonizare

Vă amintim că ministrul Energiei participă miercuri și joi la lucrările celei de-a patra reuniuni ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei şi Climei (P-TECC), care se desfăşoară la Zagreb, în Croația.

Potrivit acestuia, este nevoie se investiții în toate resursele de energie cu emisii scăzute de carbon, cu scopul de a atinge obiectivele de decarbonizare asumate la nivel european, dar și independența energetică.

„Am transmis că pentru a ne atinge obiectivele de decarbonizare asumate la nivel european, dar şi independenţa energetică, trebuie să investim în toate sursele de energie cu emisii scăzute de carbon.

Pentru că decarbonizare fără energie nucleară nu se poate. Înlocuirea cărbunelui va necesita investiţii într-o perioadă scurtă de timp, care trebuie făcute maximizând potenţialul şi resursele specifice fiecărei ţări”, a scris oficialul român pe Facebook.

Beneficiile sociale ale energiei nucleare

Virgil Popescu a adăugat că este nevoie să luăm în considerare beneficiile sociale și economice ale energiei nucleare, dar și a oricărei surse de energie.

„Energia nucleară asigură noi locuri de muncă şi are o mare contribuţie la PIB-ul unei ţări. Nu susţinem o abordare care să ducă la o competiţie între sursele regenerabile şi nucleare, pentru că sunt surse complementare care vor asigura un mix energetic decarbonizat până în 2050 şi, de asemenea, vor asigura dezvoltarea pieţei hidrogenului din UE la maximumul său potenţial. De aceea, este nevoie de o cooperare internaţională pentru a asigura securitatea şi independenţa energetică”, a subliniat Virgil Popescu.