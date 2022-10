Ministerul Culturii are nevoie de mai mulţi bani pentru exercitarea dreptului de preempţiune, a declarat, vineri, ministrul Lucian Romaşcanu.

El a explicat că, în media, se pune întrebarea de ce nu se cumpără clădiri de patrimoniu.

„Există în media, pe bună dreptate, întrebarea ‘Domne, de ce nu cumpără statul român?’ sau ‘De ce nu cumpără Ministerul Culturii clădiri de patrimoniu’?’ Pentru că n-avem bani. Noi am avut bani, am avut prima achiziţie pe drept de preempţiune făcută, din bucuria mea, tot în mandatul meu a fost – Vila Florica a Brătienilor din Argeş. Pentru prima dată în acest an s-au cumpărat manuscrise de Cioran şi Eliade, s-au cumpărat două monede de aur din vremea romană din teritoriul nostru. Mi-aş dori să putem să avem mai mulţi bani pentru partea de preempţiune, pentru că sunt clădiri istorice care ar putea fi luate şi care nu pot fi achiziţionate din cauza lipsei de fonduri”, a afirmat Romaşcanu, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Culturii spune că sunt mai mulți bani ca niciodată

Ministrul Culturii a arătat că instituția pe care o conduce este „pe un trend corect”, având bani „mai mulţi ca niciodată”.

„Repet, suntem pe un trend corect, avem bani mai mulţi ca niciodată, avem o gestiune a banilor din punctul meu de vedere corectă, pentru că, în acest moment, şi poate că aveţi ocazia în meseria dumneavoastră să vă mai întâlniţi cu directori ai unor instituţii de cultură să vă spună cam cum au trăit pe…”, a mai spus ministrul.

Lucian Romaşcanu laudă perfomanțele din acest an

El a explicat că în acest an, s-au făcut achiziţii de instrumente.

„Nu s-au mai făcut de cincisprezece ani de zile, la opere, s-au făcut premiere ca niciodată – Teatrul Naţional, de exemplu, a avut 10 premiere pentru această stagiune, s-au făcut festivaluri mari – Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu a avut anul ăsta 802 evenimente. Nu este o instituţie a Ministerului Culturii, dar este o instituţie în sine – festival de teatru de nivel mondial. Urmează Festivalul Naţional de Teatru de la Bucureşti, există pentru anul viitor premise senzaţionale pentru Festivalul Enescu”, a explicat Lucian Romaşcanu.

În altă ordine de idei, amintim că ministrul Culturii a venit cu o propunere incredibilă chiar ziua Limbii Române. La sfârșitul lunii august el a cerut o lege care să o protejeze. Cu toate că nu știe cum ar trebui să fie aplicată această măsură, el spune că ar trebui găsită o formulă în acest sens.