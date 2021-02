La o zi distanţă după incidentele ce au avut loc, miercuri, între poliţişti şi jandarmi la mitingul de la Cotroceni, Ministrul de Interne a comentat şi el situaţia.

Bode: Eu aşa ceva nu mi-am putut imagina. (…) Jandarmii nu au fost violenţi, nu au instigat

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, spune că jandarmii care au intervenit lângă Palatul Cotroceni au aplicat legea. Pe de cealaltă parte, Bode a criticat modul în care au manifestat miercuri reprezentanţii poliţiştilor: “Ce s-a întâmplat ieri (…) nu face cinste celor care se vor reprezentanţii poliţiştilor. Este inadmisibil”.

Aflat la Palatul Parlamentului, Lucian Bode a declarat, joi: “Sunt un susţinător al oricărei forme de protest civilizată. Ce s-a întâmplat ieri în respectiva manifestare la care faceţi referire nu face cinste celor care se vor reprezentanţii poliţiştilor. Este inadmisibil ca tu, lider sindical, să te pretezi la a instiga la nerespectarea legii, la a dărâma garduri.

Eu aşa ceva nu mi-am putut imagina şi este nedrept că, din cei aproximativ 100 de manifestanţi, undeva între 10 şi 15 erau reprezentanţii poliţiştilor, restul erau din sistemul de penitenciare, de grefieri, şamd. Nu este corect să pui această etichetă – poliţiştii s-au bătut cu jandarmii. Jandarmii au aplicat legea.

Ce ar însemna ca un poliţist aflat în timpul activităţii, de la Rutieră, spre exemplu, să constate că un jandarm nu respectă legislaţia rutieră. Îl lasă să meargă mai departe? Jandarmii au aplicat legea. Nu au fost violenţi, nu au instigat, cei care au instigat au fost câţiva, noi i-am identificat, Jandarmeria i-a identificat şi au primit amenzile de rigoare.”

Bani în locul voucherelor de vacanţă şi spor de specialist de clasă

Lucian Bode a vorbit şi despre sumele de bani pe care urmează să le primească angajaţii MAI. Anul acesta, angajaţii vor primi sumele de bani aferente voucherelor de vacanţă în cazul în care acestea nu au fost cheltuite anul trecut. În plus, şi sporul de specialist de clasă este inclus în bugetul pentru anul 2021 şi se va acorda. “Legea este clară cu îngheţarea salariilor, dar componenta de venituri o putem regla, aşa cum am făcut şi în decembrie”, a precizat Bode.

“Nu au primit nici anul trecut vouchere de vacanţă, au primit contravaloarea acestora şi nu i-au cheltuit în integralitate. Diferenţa de bani necheltuiţi pe anul 2020 va fi acordată pe anul 2021. Avem Ordonanţa 226/2020 care reglementează foarte clar că salariile în sistemul public au fost îngheţate.

În consecinţă, am căutat, printr-un dialog cu sindicatele reprezentative din cadrul MAI, să găsim soluţii pentru creşterea veniturilor angajaţilor din MAI şi, ştiţi foarte bine, v-am dat acel exemplu, la sfârşitul anului, nici nu am ajuns bine în minister, a treia zi am avut o discuţie cu ei şi am găsit o soluţie pentru o problemă veche, o reglementare legală care nu se aplica şi anume acordarea sporului de specialist de clasă.

Vorbim de un spor de până la 7,5% în funcţie de vechime, cu un impact pe 76.000 de angajaţi, aproximativ 119 milioane de lei. Acest spor se acordă şi este prins în bugetul pe anul 2021. Legea este clară cu îngheţarea salariilor, dar componenta de venituri o putem regla, aşa cum am făcut şi în decembrie”, a explicat ministrul Afacerilor Interne.