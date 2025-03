Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a comentat decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a respinge candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai, spunând că această decizie se bazează pe o decizie anterioară a Curții Constituționale a României (CCR) din luna decembrie. Conform acestuia, un candidat care cauzează anularea alegerilor prezidențiale nu îndeplinește condițiile necesare pentru a putea candida, astfel încât nu mai este necesar să se analizeze celelalte aspecte legale ale candidaturii.

Când a fost întrebat dacă decizia BEC reprezintă un final pentru Călin Georgescu, el a spus că ar trebui să fie așa. Indiferent de decizia BEC, CCR va fi sesizată și că va lua o decizie similară, având în vedere principiul aplicat anterior în cazul Dianei Șoșoacă, a reamintit el. Daniel Fenechiu crede că, având în vedere și decizia BEC, situația este deja clară.

Eu cred că așa ar trebui să fie (…). Eu cred că indiferent de decizia BEC, Curtea, sesizată fiind și știm că va fi sesizată, că am văzut că doar la BEC au fost o mie și ceva de sesizări, cu siguranță vor fi și la Curte măcar câteva zeci sau câteva sute, nu mă îndoiesc în raport de această situație, Curtea s-ar fi pronunțat strict pe același principiu pe care a scos-o din joc pe doamna Șoșoacă. Acum, având și decizia BEC, cu atât mai mult cred că jocul s-a închis.

La rândul său, Lucian Romașcanu, președintele Consiliului Județean Buzău, a spus că, din punctul său de vedere, cel mai bine pentru democrația românească ar fi fost ca Călin Georgescu să fie învins la vot. Deși a urmărit protestele violente de seara precedentă, el era mai îngrijorat de incitarea la violență venită din partea unor persoane.

Despre votul favorabil acordat lui Călin Georgescu de reprezentantul USR în BEC, el a spus că este o alegere politică. Acest vot reprezintă o alegere politică, având în vedere că cinci membri ai BEC și cinci membri ai AEP au votat împotriva candidaturii, după ce au avut acces la documentele necesare. Fiind de specialitate, el bănuiește că decizia este corectă, dar nu vrea să comenteze prea mult înainte de decizia finală a CCR.

Referitor la motivarea deciziei BEC, acesta a spus că va aștepta să vadă ce va decide CCR în cazul unei posibile contestații din partea lui Călin Georgescu.

„Am văzut şi motivarea, vom vedea ceea ce decide CCR în cazul în care domnul Călin Georgescu va decide să facă contestaţie.

Nu ştiu, eu vă spun un singur lucru şi este doar o declaraţie politică. Cel mai bine pentru democraţia românească ar fi fost ca domnul Călin Georgescu să fie bătut la vot, eventual, şi acest curent pe care îl reprezintă, un curent fără fundament în persoana dumnealui, din punctul meu de vedere, să fie, cum să spun eu, dovedit inactual de către oameni la vot. Dar, până la urmă, legile sunt legi şi trebuie aplicate chiar dacă unora sau altora nu ne convine.

Am privit cu mare îngrijorare şi nu atât protestele violente de aseară, sigur, protestul este un act normal în democraţie, în schimb, am privit cu foarte mare îngrijorare incitarea la violenţă şi la proteste violente din partea altora, a acestui domn Potra care este plecat în ţară şi sperăm să-l vedem înapoi cât mai repede, proteste violente care nu-şi au rostul şi locul sub nicio formă.”