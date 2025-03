Ingrid Mocanu, reprezentanta AUR în Biroul Electoral Central (BEC), a explicat cum s-a desfășurat votul privind candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din acest an. Decizia finală a fost de a îi invalida candidatura, cu un scor de 10 voturi pentru invalidare și 4 pentru validare. Voturile pentru validare au venit de la USR, S.O.S. România, AUR și POT. Totuși, deși voturile USR și S.O.S. România au fost ferme, cele ale AUR și POT au fost ciudate pentru că, după ce au votat pentru validare, reprezentanții acestor partide politice au vrut să-și retragă votul și au părăsit sala, a explicat ea.

Ea a fost prima care a ieșit, urmată de colegul ei de la POT. După aceea, nu știe exact ce s-a întâmplat. Ulterior, când au început să primească multe mesaje, George Simion (AUR) a întrebat-o despre problema semnăturilor, iar ea i-a răspuns că nu era nicio problemă cu ele. În schimb, ea a spus că unii membri ai BEC au considerat că este o chestiune de conștiință și că dreptul unui candidat de a participa la alegerile prezidențiale trebuie garantat, la fel ca dreptul alegătorilor de a vota pe cine doresc.

În opinia ei, dacă doar judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar fi votat împotrivă, reprezentanții partidelor politice și cei ai Autorității Electorale Permanente (AEP) ar fi avut majoritatea. Astfel, susține ea, dacă partidele politice ar fi fost „de bună credință”, scorul ar fi fost 9 la 5 pentru validare.

„AUR și POT au votat pentru validare și apoi au vrut să-și retragă votul plecând din sală. Eu am ieșit prima, colegul de la POT a ieșit după mine, apoi noi am luat-o în față și nu mai știm ce s-a întâmplat. Cert este că ulterior, după ce toată lumea a primit foarte multe mesaje, Simion cred că aflase din presă ceva cu semnăturile – și mă întreba – ce-i cu semnăturile – i-am zis: nu e nicio problemă cu semnăturile.

Este vorba despre conștiința unor oameni care, așa cred ei, că pe conștiință se garantează dreptul de a fi ales al acestui cetățean, dar și dreptul de a alege al alegătorilor. Și i-am spus eu ce s-a întâmplat.

În niciun caz n-am avut niciun plan, n-am discutat, n-am stabilit… eu sunt majoră, vaccinată și-mi asum, sunt independentă, nu susțin niciun candidat, dar susțin această țară, acest popor, eu susțin democrația și vreau ca cetățenii acestei țări să voteze pe cine cred ei că vor să le fie președinte, nu pe cine le pune sistemul, nu pe cine ne pun nouă judecătorii de la CCR sau nu știu ce cetățeni desemnați politic pe acolo prin Biroul Electoral.

Pentru că vreau să vă spun că dacă rămâneau doar judecătorii de la ÎCCJ și dacă doar judecătorii votau împotrivă noi am fi avut majoritate. Reprezentanții partidelor politice cu cei de la AEP cu tot am fi avut majoritate, deci ar fi rămas în minoritatea dacă, să zicem, această forță ocultă a statului era capacitată și partidele politice erau de bună credință. Deci noi toți am fi fost 9 contra 5.

Noi am votat pentru înregistrare, 4 am văzut cu mâna pe sus. În acel moment eu m-am ridicat și am spus – este inadmisibil, este o mascaradă la care eu nu mai vreau să particip. Mi-am luat geanta și haina și am ieșit, și după mine a ieșit și colegul de la POT. Restul nu au ieșit.

Nu știu ce s-a mai întâmplat. Eu i-am văzut pe ceilalți rămânând cu mâinile jos. Pentru că nu era niciun motiv să nu fie înregistrată. Nu aveai cum să votezi să nu fie înregistrată în condițiile în care fusese unanimitate și nu se discutase nimic, niciun motiv de invalidare la Nicușor Dan. Deci noi ne-am ridicat din sală și am plecat”, a explicat ea în cadrul emisiunii TV „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS.