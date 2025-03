Aeroportul Internațional Sibiu va trebui să achite o amendă de 30.000 de lei, conform deciziei Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Sancțiunea a fost aplicată în urma unei plângeri depuse de o persoană cu dizabilități, utilizatoare de scaun rulant.

Cazul a fost soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a stabilit că aeroportul avea obligația de a informa pasagera despre costurile impuse de compania responsabilă cu serviciile suplimentare de îmbarcare și debarcare prin intermediul ambuliftului – platforma destinată transportului persoanelor în scaun cu rotile la urcarea în avion.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a hotărât că societatea Menzies Aviation România, inițial sancționată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și ale cărei amenzi fuseseră confirmate de instanțele inferioare, nu va mai fi obligată să le plătească.

De asemenea, judecătorii au decis că această companie nu va suporta cheltuielile de judecată. În schimb, CNCD va fi responsabil pentru achitarea acestora în favoarea Menzies Aviation România.

În urmă cu trei ani, o femeie a achiziționat un sejur în stațiunea Kusadasi, Turcia, prin intermediul agenției Tramp Travel International, cu plecare de pe Aeroportul Sibiu, la bordul unui avion al companiei Air București.

Ajunsă la aeroport, i s-a adus la cunoștință că trebuie să achite suplimentar pentru serviciile de îmbarcare și debarcare cu ambuliftul – platforma destinată pasagerilor în scaun cu rotile. Costurile solicitate erau de 50 de euro pentru Aeroportul Sibiu și 45 de dolari (echivalentul a 38 de euro) pentru Aeroportul din Hurghada, relatează turnulsfatului.ro.

Aeroportul Sibiu și-a justificat poziția susținând că, la fel ca majoritatea aeroporturilor din România și din Uniunea Europeană, aplică o taxă suplimentară denumită „Taxa pentru pasageri cu mobilitate redusă” (PMR). Această taxă este percepută tuturor pasagerilor, indiferent de gradul lor de mobilitate, și are rolul de a acoperi costurile aferente personalului și echipamentelor necesare pentru asistența persoanelor cu mobilitate redusă.

”De ex., aeroporturile: București – Otopeni are taxa PMR de 0,32 euro/pasager, Timișoara are taxa PMR de 0,20 euro/pasager, Cluj – Napoca are taxa PMR de 0,20 euro/pasager.

Aeroportul Internațional Sibiu nu are în prezent această taxă PMR colectată de la toți pasagerii”, se arată în document.